Imagine Dragons revela ‘Starfield’ ao vivo e faz história com transmissão lunar

Em um movimento que só poderia ser descrito como grandioso e um tanto ousado, o Imagine Dragons está prestes a encerrar sua turnê norte-americana com um espetáculo que promete ser nada menos que épico.

No dia 27 de outubro, o Hollywood Bowl será palco de uma apresentação única e exclusiva da banda, acompanhada pela LA Film Orchestra e arranjos especiais do renomado compositor de jogos Inon Zur. Prepare-se para uma noite de surpresas e magia musical que certamente será lembrada por muito tempo.

Mas o que realmente faz esse show ser um divisor de águas é a estreia ao vivo de Children of the Sky (A Starfield Song), uma faixa que a banda lançará em colaboração com a Bethesda Games Studio. A música, que é parte da trilha sonora para o jogo Starfield, será apresentada em um contexto dramático e inovador, aumentando a expectativa para o evento.

No entanto, a diversão não para por aí. Em um movimento audacioso e um pouco surreal, a faixa será transmitida diretamente da superfície da Lua, como parte da Freedom Mission da Lonestar.

A missão espacial, que contará com a colaboração da Intuitive Machines para explorar o Polo Sul Lunar no início de 2025, marcará a primeira vez que uma música será transmitida diretamente do espaço exterior. Ryan Micheletti, investidor da Lonestar, destacou o objetivo dessa transmissão, afirmando que a intenção é inspirar a próxima geração a se entusiasmar com o futuro do espaço e da tecnologia.

Vamos ser sinceros: se você acha que a festa vai parar por aqui, está muito enganado.

Imagine Dragons: Despedida de Daniel Platzman

Enquanto o Imagine Dragons se prepara para fazer história com essa apresentação monumental, a banda enfrenta uma mudança significativa com a saída de seu baterista, Daniel Platzman. Após mais de uma década de colaboração, Platzman anunciou que está se afastando da banda para focar em sua carreira como compositor de trilhas sonoras para filmes. Em um comunicado, ele expressou sua gratidão aos fãs, destacando que a conexão com eles foi o ponto alto de sua jornada com o grupo.

Embora a saída de Platzman possa deixar um vazio, o Imagine Dragons está pronto para continuar sua turnê norte-americana como um trio. Com quatro noites de shows programadas no Hollywood Bowl, a banda se junta a uma lista seletiva de artistas que conseguiram realizar quatro apresentações em uma única corrida no icônico local.

Isso demonstra não apenas o apelo contínuo da banda, mas também sua capacidade de manter a energia e a qualidade em seus shows, mesmo com uma formação reduzida.

Essa nova fase para o Imagine Dragons promete novas dinâmicas e possivelmente novas direções criativas. Os fãs podem esperar uma continuação da trajetória musical inovadora que o grupo construiu, agora com a adição de um novo elemento cósmico e talvez até um novo ritmo sem a bateria de Platzman.

A combinação de uma apresentação ao vivo com a LA Film Orchestra, a estreia da faixa espacial e a transmissão lunar é uma jogada inteligente e visionária. O Imagine Dragons não só está encerrando sua turnê com estilo, mas também está empurrando os limites do que é possível na música ao vivo.

O evento será um marco para a banda e para a indústria da música como um todo, mostrando que os artistas estão cada vez mais dispostos a explorar novos horizontes.

Enquanto isso, a saída de Platzman marca o fim de uma era para o Imagine Dragons, mas também abre portas para novos começos. A banda continua a demonstrar sua capacidade de inovar e se reinventar, e a adição de novos elementos à sua performance ao vivo certamente manterá os fãs ansiosos para ver o que vem a seguir.

O que está claro é que o Hollywood Bowl em 27 de outubro será um evento que irá além das expectativas, prometendo um espetáculo visual e auditivo que ficará na memória de todos. E quem sabe? Talvez essa transmissão lunar seja apenas o começo de uma nova era para a música ao vivo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis