Sabrina Carpenter domina paradas com o novo álbum Short n’ Sweet

Sabrina Carpenter alcança o topo da Billboard 200 com seu novo álbum Short n’ Sweet, que estreou em primeiro lugar na parada datada de 7 de setembro de 2024.

O álbum vendeu 362.000 unidades de álbuns equivalentes na semana encerrada em 29 de agosto, estabelecendo a melhor semana da carreira de Carpenter e a terceira maior estreia do ano. Short n’ Sweet marca o primeiro álbum de Carpenter a alcançar o top 10, destacando o sucesso crescente da artista após uma série de lançamentos bem-sucedidos.

O álbum, lançado em 23 de agosto de 2024, foi precedido por dois singles de grande sucesso: Espresso, que chegou ao número 3 na Billboard Hot 100, e Please Please Please, que alcançou o número 1.

O desempenho de Short n’ Sweet foi impulsionado por uma estratégia de lançamento que incluiu várias edições físicas e digitais e um apoio significativo de fãs e influenciadores. A campanha de marketing também incluiu promoções nas redes sociais, com Taylor Swift, uma amiga próxima de Carpenter, ajudando a promover o álbum.

Além disso, Short n’ Sweet teve um desempenho notável nas vendas de vinil, com 105.000 cópias vendidas, a segunda maior semana de vendas de vinil do ano.

O álbum foi disponibilizado em nove variantes de vinil, cinco edições de CD, duas fitas cassete e quatro variantes de download digital, muitas das quais foram vendidas exclusivamente através da loja virtual de Carpenter. As vendas físicas foram fundamentais para o sucesso do álbum, atraindo colecionadores e fãs dedicados.

Sabrina Carpenter e Travis Scott

Em contraste, Days Before Rodeo, de Travis Scott, também teve um desempenho impressionante, estreando na segunda posição da Billboard 200 com 361.000 unidades de álbuns equivalentes.

Este álbum marca a primeira vez que a mixtape, originalmente lançada gratuitamente em 2014, foi disponibilizada comercialmente. O lançamento comemorou o 10º aniversário do álbum e contou com uma ampla promoção nas redes sociais, incluindo endossos de Ye (Kanye West), o que ajudou a aumentar a visibilidade e o interesse pelo relançamento.

A estratégia de relançamento de Scott incluiu várias edições digitais, incluindo faixas bônus, gravações ao vivo e remixes, que foram bem recebidas pelos fãs. A mixtape também teve um show especial em Atlanta, que contribuiu para o aumento das vendas e streams.

Days Before Rodeo conseguiu uma venda digital significativa, com 300.000 downloads, representando a maior semana de vendas de download para um álbum em 2024.

A competição entre Sabrina Carpenter e Travis Scott foi acirrada, com Carpenter superando Scott por apenas 1.000 unidades de álbuns equivalentes. Esse resultado reflete a intensa dedicação dos fãs e a eficácia das estratégias de marketing de ambos os artistas.

Carpenter conseguiu uma leve vantagem com Short n’ Sweet, consolidando sua posição no topo das paradas e mostrando seu crescente impacto no cenário musical.

A estreia de Short n’ Sweet no topo da Billboard 200 é um marco significativo para Sabrina Carpenter, sublinhando seu crescimento como artista e sua habilidade em conectar com seu público. Ao mesmo tempo, Travis Scott solidifica sua influência com o relançamento de Days Before Rodeo, provando que o material clássico pode ser revitalizado com sucesso.

Ambos os álbuns destacam a importância das estratégias de marketing e das redes sociais no sucesso comercial na indústria musical atual.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis