Circuito Makossa abre inscrições para competição de danças urbanas

O Baile da Makossa, evento tradicional de arte urbana do Centro-Oeste, abre inscrições para o Circuito Makossa de Danças Urbanas, competição que selecionará o melhor dançarino ou dançarina de danças urbanas do Distrito Federal. O evento ocorrerá em 14 de setembro e, para participar, os candidatos devem entrar no grupo do WhatsApp e garantir o ingresso social como dançarino.

A seleção dos participantes da competição será feita por olheiros da Makossa, que analisarão a pista de dança. Serão convidados a participar das batalhas os que mais se destacarem na pista. Após as batalhas com 8 competidores, serão feitas competições com 4 dançarinos e, por fim, um duelo com os dois competidores restantes.

Os dançarinos podem apresentar diferentes modalidades de danças urbanas como Breaking, Vogue, Dance Hall, Locking, Popping, entre outros. O vencedor receberá uma premiação em dinheiro.

O Baile da Makossa é referência de entretenimento e cultura urbana há 22 anos, reunindo linguagens artísticas com vídeo, artes plásticas, fotografia, grafite, performances de dançarinos, cantores, DJs e MCs. O evento tem como objetivo evidenciar a cultura das cidades, bem como fomentar a Black Music no Distrito Federal.