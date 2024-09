50 Cent gastou 24 milhões de dólares em honorários jurídicos ao longo de sua carreira

50 Cent esteve envolvido em uma série de problemas ao longo de sua carreira e os custos com advogados estão se acumulando. No podcast Million Dollaz Worth of Game no último domingo, 01, o líder da G-Unit revelou que gastou impressionantes 24 milhões de dólares apenas com honorários jurídicos durante sua trajetória, de acordo com suas estimativas.

“Gastei US$ 24 milhões na minha carreira até agora. Mal posso esperar para ficar rico”, ele comentou com ironia. “Só com advogados. Gastei US$ 24 milhões com honorários advocatícios.”, disse 50 Cent.

O rapper, ator, diretor, roteirista e empresário norte-americano explicou que, quando se frustra com uma situação, ele recorre a ações judiciais para complicar a vida dos adversários por “diversão”. “Quando eles me provocam, eu envio os malditos advogados”, disse ele.

50 Cent revelou que tem um consultor jurídico geral, mas não mantém um gerente com uma porcentagem de seu império, pois já conhece todos os aspectos do setor.

“Eu tenho um advogado geral. Não tenho um empresário”, continuou. “Por que eu preciso de alguém para me gerenciar? Já fiz todos os negócios umas 100 vezes que eu faria para mim como artista musical. Por que eu preciso que você faça isso? Todos eles querem uma porcentagem, e você quer uma porcentagem de mim? Você não construiu isso — eu construí,” disse 50 Cent.

O rapper também mencionou que planeja criar empresas de gestão para ajudar os artistas a navegar na indústria e aprender os truques do ofício com alguém de confiança.

“Eu até vou desenvolver empresas de gestão para ajudar o artista”, acrescentou 50 cent. “Eu vou dizer a ele o que fazer. Você sabe quem eles colocam como empresário? Alguém em quem eles confiam. Alguém que não vai roubar o seu dinheiro,” finalizou o cantor.

Veja a entrevista completa:

50 cent e os problemas com a justiça

Mesmo após mais de duas décadas de carreira, 50 Cent continua enfrentando processos judiciais. Curtis Jackson, seu nome original, foi processado em um tribunal civil em janeiro por um incidente do verão de 2023, no qual um vídeo capturou o momento em que ele lançou um microfone da lateral do palco durante uma apresentação, supostamente causando “ferimentos graves e permanentes” a um apresentador de rádio de Los Angeles.

Em maio, 50 Cent também processou sua ex-namorada Daphne Joy por difamação, em resposta a acusações públicas de abuso físico. Ele descreveu as alegações — que negou e chamou de “inequivocamente falsas” — como um “ataque calculado” destinado a destruir sua reputação.

50 Cent atinge fã na cabeça com um microfone em Los Angeles

O rapper 50 Cent, descontrolado, arremessou seu microfone em uma fã durante um show que realizava em Los Angeles (EUA) Pelo o que foi visto no show, 50 Cent se mostrou irritado com o mal funcionamento de seu microfone e acabou arremessando-o contra a plateia, atingindo uma mulher.

A imprensa internacional reportou que um boletim de ocorrência foi aberto pela fã contra o rapper. Além disso, segundo o TMZ, o artista teria recebido vários microfones que não estavam funcionando em sua apresentação na Califórnia.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis