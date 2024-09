Blake Shelton e Warner Music Nashville: O Fim de uma era de 23 Anos

Blake Shelton e Warner Music Nashville, uma das colaborações mais icônicas da música country, anunciam o fim de sua parceria após impressionantes 23 anos. O rompimento, anunciado na terça-feira, marca o fim de um relacionamento que moldou não apenas a carreira de Shelton, mas também o panorama do country moderno.

Desde o lançamento de seu segundo álbum, The Dreamer”, em 2003, Shelton tornou-se sinônimo de sucesso no gênero, acumulando 28 hits número 1 e estabelecendo recordes que ressoam até hoje.

Shelton, que iniciou sua jornada em Nashville aos 17 anos, expressou sua profunda gratidão à Warner Music Nashville. “Minha mudança para Nashville e o contrato com a gravadora transformaram meus sonhos em realidade. Não consigo enumerar todos os que contribuíram para esse sucesso, mas um enorme agradecimento à equipe da Giant Records, Warner Bros. Records e Warner Music Nashville”, declarou o cantor.

A Blake Shelton não poupou elogios ao artista, reconhecendo o impacto duradouro de Shelton na música. “Trabalhar com Blake nos últimos 23 anos foi um privilégio e uma honra. Juntos, celebramos recordes de sucesso, turnês esgotadas e uma infinidade de prêmios. O talento de Blake é inegável, e sua habilidade em trazer diversão e sagacidade ao negócio da música sempre será lembrada.”

Blake Shelton: Rumores do futuro

A separação não foi totalmente surpreendente, considerando o recente panorama da gravadora. A saída de Scott Hendricks, produtor de longa data de Shelton, e a mudança de liderança com a aposentadoria de John Esposito, podem ter sinalizado o esfriamento na relação.

Hendricks, que havia sido uma força crucial na carreira de Shelton, deixou seu papel como vice-presidente executivo de A&R para se tornar um produtor independente, possivelmente influenciando a decisão de Shelton de explorar novas direções.

Shelton, cujo sucesso inclui impressionantes 11 bilhões de streams globais, 13 milhões de álbuns e 52 milhões de singles vendidos, continua a ser uma força no cenário musical. Seu recorde de 17 músicas consecutivas no número 1 e o recente sucesso com os singles Nobody but You e Happy Anywhere, em colaboração com sua esposa, Gwen Stefani, são prova de sua relevância contínua. Apesar da separação, Shelton está programado para uma residência no Coliseu do Caesars Palace em fevereiro de 2025, prometendo manter sua influência na música country.

O movimento de Shelton é parte de uma tendência mais ampla na indústria, com artistas veteranos como Miranda Lambert e Kenny Chesney também buscando novas parcerias e direções. Shelton, conhecido por seu papel icônico em The Voice, agora se prepara para novos desafios e oportunidades.

A separação da Warner Music Nashville pode abrir portas para colaborações inovadoras e novos empreendimentos, confirmando que, embora esta parceria tenha chegado ao fim, o legado e a carreira de Blake Shelton continuam a brilhar intensamente no firmamento da música country.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis