Os Garotin: trio de São Gonçalo (RJ) conquista o Brasil

Em tempos em que as bandas estão em baixa e a música pop segue um padrão mercadológico direcionado para o TikTok, um trio nada na contramão com uma música que não está sendo feita na cena. Os Garotin, formada por Cupertino, Léo Guima e Anchietx, está em alta lotando casas do show e aparecendo nos festivais. Eles chegaram a ser apadrinhados por Caetano Veloso.

O grupo está junto desde 2019, mas começou a lançar gravações em meados de 2023. De lá para cá, foram quatro trabalhos: EPs do Cupertino e Léo Guima, um EP ao vivo e o álbum de estreia Os garotin de São Gonçalo. Todos os trabalhos, solo ou em grupo, são considerados como discografia da banda. "Faz parecer que foi muito tempo em pouco", diz Cupertino em entrevista ao Correio.

Por conta da mesma origem — todos começaram musicalmente na igreja evangélica — a música black é base. No entanto, as vivências diferenciam os integrantes. "A gente não se conheceu na igreja, mas quando saímos de lá e nos encontramos a nossa música conversava muito e muito fácil mesmo com referências diferentes", diz Léo Guima.

Tudo foi fluindo de forma natural até chegar no ponto em que estão. "A gente não pensava em nenhum jeito de se encaixar, era só se juntar e largar a parada. Foi isso que fizemos e quando vimos estava nascendo uma música dançante e alto astral", conta Cupertino. "Quando a gente se junta, a amizade floresce tão forte que isso foi dando liberdade para gente de compor algo que tem a mistura de cada um. Tem rap, R&B, soul music e MPB", complementa Anchietx.

Nessa caminhada, eles encontraram uma forma própria de fazer músicas e passear pelos gêneros e estilos. "A essência das nossas músicas está em sempre ir no máximo do astral, da risada e da nossa amizade. A gente tem uma característica explosiva, expansiva e meio caótica e isso vai para música", diz Cupertino. "A gente quis fazer um negócio de maluco e é muito legal perceber que não tem ninguém fazendo", completa.

A sinergia é tanta que, na entrevista, eles completavam as frases um do outro e juravam que era a primeira. "Nunca fazemos isso, é que hoje a gente está solto", brincou Léo Guima. Porém, é dessa forma que o mundo pode conhecer essas garotinhos talentosos e brincalhões de São Gonçalo (RJ). "Vem tudo naturalmente, porque tem um pouquinho de cada um em tudo que nós fazemos", diz Anchietx.