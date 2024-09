Carminho anuncia novos shows do Brasil além do Rock In Rio - (crédito: TMJBrazil)

A cantora portuguesa Carminho está de volta ao Brasil para uma série que prometem ser imperdíveis. Além de sua participação no Rock in Rio 2024, ela se apresentará em São Paulo, Fortaleza e Florianópolis. Carminho esteve no país pela última vez em 2023, quando realizou apresentações em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Ilhabela.

A voz do fado no filme “Pobres Criaturas” (2023) subirá ao palco do Tokio Marine Hall no dia seguinte ao Rock in Rio (palco Global Village). Em seguida, ela se dirigirá a Fortaleza no dia 22 e a Florianópolis no dia 25.

Carminho fez sua primeira visita ao Brasil em 2003, aos 19 anos, vinda de navio. Ao longo de quase duas décadas de carreira, colaborou com artistas renomados como Chico Buarque, Caetano Veloso e Marisa Monte.

No setlist, estarão presentes ‘Chuva no Mar‘, de Marisa Monte e letra de Arnaldo Antunes, e ‘O Quarto’, que abre o show e faz parte da trilha sonora do premiado filme de Yorgos Lanthimos.

“Cantar no Brasil é como cantar em casa. Estou muito feliz por voltar ao país, onde tenho amigos queridos e lugares que já se tornaram especiais para mim. O álbum ‘Portuguesa’ é um retrato pessoal do fado, das minhas raízes e das minhas crenças. Vejo o fado como uma maneira de mostrar nossas tradições e, ao mesmo tempo, expressar uma visão contemporânea do mundo. Ele traduz um universo do qual nos sentimos parte”, afirmou Carminho.

Os ingressos para o show em São Paulo estão disponíveis a partir de R$ 210,00 e podem ser comprados no site da empresa Eventim.

A trajetória de Carminho no Brasil

Carminho é uma renomada cantora e compositora portuguesa, reconhecida como uma das maiores referências do fado, o tradicional estilo musical de Portugal. Seu repertório também inclui influências de jazz, pop e MPB, que ela conheceu através das famosas novelas exibidas em seu país natal. Sua carreira musical começou aos 22 anos com o lançamento de seu álbum de estreia, “Fado”, em 2009. Em 2023, ela apresentou seu sexto e mais recente álbum, “Portuguesa”, durante uma turnê pelo Brasil. Carminho tem uma grande história de colaborações com artistas brasileiros, incluindo Milton Nascimento, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Nana Caymmi e Marisa Monte. Em 2016, ela homenageou o Brasil com o álbum “Carminho Canta Tom Jobim“, no qual interpreta canções de Tom Jobim e conta com participações de Chico Buarque e Maria Bethânia. Confira o álbum completo no Spotify:

Relembre a participação de Carminho em ‘Pobres Criaturas’

No filme, a cantora contracena com Emma Stone, cantando a música ‘O quarto‘. Na cena, Carminho e Stone se encontram, enquanto a cantora canta a canção e toca uma guitarra portuguesa. O filme “Pobres Criaturas” (2023), dirigido por Yorgos Lanthimos, ganhou diversos prêmios e reconhecimentos. A música, presente no álbum mais recente de Carminho, Portuguesa, foi indicado ao Grammy Latino 2023 na categoria de Melhor Álbum de Raízes em Língua Portuguesa. Este lançamento evidencia o desejo da artista de “explorar o fado tradicional, compor para fados clássicos e criar novas melodias para textos de formação clássica”. Para a promoção da faixa no Brasil, Carminho se uniu a Paula Lavigne e sua produtora, Uns Produções e Filmes. Juntas, elas colaboram para promover e expandir o alcance da língua portuguesa internacionalmente. Entre os principais prêmios conquistados pelo filme estão:

Oscar de Melhor Atriz – Para Emma Stone, pela sua atuação no filme. Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical – Também para Emma Stone. Prêmio do Festival de Veneza – O filme recebeu diversos prêmios e reconhecimentos no Festival de Veneza, incluindo o Leão de Ouro para Melhor Filme. Prêmio de Melhor Roteiro Original – Reconhecimento pelo roteiro criativo e inovador. Além desses, “Pobres Criaturas” foi indicado a vários outros prêmios em festivais e cerimônias de premiação ao redor do mundo, consolidando-se como uma obra notável no cenário cinematográfico. Veja o clipe de ‘O quarto‘: Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis