Tyla libera videoclipe de ‘Breathe Me’

Nesta terça-feira (3), a cantora Tyla lançou o videoclipe da faixa Breathe Me.

O vídeo foi gravado na cidade de Osaka, no Japão, continua a história de onde o videoclipe de Truth or Dare parou. As cenas de Breathe Me acontecem em uma noite, onde o casal vai para sua sala privada de karaokê onde Tyla faz uma serenata para ele.

De acordo com a Billboard, o vídeo dirigido por Nabil pode ter sido filmado no início do mês passado, quando a cantora sul-africana fez uma sessão de autógrafos na Tower Records Shibuya.

Vale lembrar que Breathe Me faz parte do álbum de estreia intitulado Tyla, lançado em março pela FAX e Epic Records. Ele alcançou a 24ª posição na Billboard 200 e a 8ª posição nos melhores álbuns de R&B/Hip-Hop.

Tyla está concorrendo a melhor nova artista, melhor R&B e melhor Afrobeats com seu sucesso da Billboard Hot 100, Water, MTV Video Music Awards na próxima quarta-feira, dia 11 de setembro.

Em junho, a estrela ganhou o prêmio de melhor artista revelação e melhor artista internacional no BET Awards, quando cantou Jump ao lado de Gunna e Skillibeng.

“O gênero sul-africano amapiano começou a borbulhar e estou muito orgulhosa de que a África do Sul tenha um gênero que as pessoas estão gostando e a que prestam atenção. Estou muito orgulhosa do meu país e de onde nosso som foi”, disse ela à Billboard em sua reportagem de capa no início deste ano.

Tyla recebe flores de Beyoncé por lançamento de seu 1º álbum

A cantora Tyla que lançou seu álbum de estreia no último dia 22 de março, compartilhou nas redes sociais um presente que recebeu de Beyoncé.

A dona do hit Water ganhou flores brancas com uma mensagem especial. “Tyla, parabéns pelo seu lindo primeiro álbum. Continue arrasando. Todo meu amor, Beyoncé.”

O disco tem 14 faixas, incluindo o hit Water e o remix com o rapper Travis Scott, além de parcerias com Kelvin Momo, Tems, Becky G e o jamaicano Skillibeng.

Vale lembrar que está não é a primeira que a dona de Cowboy Carter envia flores as suas colegas cantoras. Em fevereiro deste ano, Beyoncé enviou flores à SZA por suas vitórias no Grammy. “Estou muito feliz por você, linda! Te ver crescer e te ver vencer é uma honra. Te envio um grande parabéns, rainha talentosa. Todo o meu amor e respeito”, escreveu Beyoncé.

Tyla está confirmada no Rock in Rio, onde se apresenta no Palco Sunset no dia 20 de setembro.

Assista: