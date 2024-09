‘Coringa: Delírio a Dois’: Filme ganha novo teaser

Nesta terça-feira (3), a Warner Brothers lançou um novo teaser de ‘Coringa: Delírio a Dois, mostrando como a personagem de Lady Gaga permite que o icônico vilão caia na loucura.

No clipe de 30 segundos, Coringa gargalha enquanto está sentado na traseira de um carro da polícia, parado na chuva e, a certa altura, atacando um juiz em um tribunal, com o volume de sua risada assustadora aumentando lentamente.

“Ele é um monstro”, diz uma voz invisível, enquanto outra acrescenta: “Este é um indivíduo muito perturbado”.

Mas enquanto Coringa está rodeado de imprensa e fãs adoradores, Lady Gaga rebate: “Ele não está doente! Ele é perfeito.”

Programado para chegar aos cinemas em 4 de outubro, Delírio a Dois mostrará Fleck aguardando julgamento por seus crimes como Coringa. Enquanto está detido, ele conhece Quinn, e a dupla embarca em uma jornada musical caótica que deixa os espectadores se perguntando o que é real e o que é imaginação.

Vale lembrar que em um trailer divulgado em julho, os dois personagens dançam ao som de When You’re Smiling, de Frank Sinatra, em trajes glamorosos antes de subirem ao palco de um show de variedades no estilo dos anos 1960, ambos usando sua pintura facial de palhaço.

“Tive a leve suspeita de que não estamos dando às pessoas o que elas querem”, diz Coringa em um microfone antiquado no trailer, e Quinn responde: “Tudo bem, querido – vamos dar às pessoas o que elas querem”.

Vale destacar que o teaser chega algumas semanas depois de Gaga lançar Die With a Smile com Bruno Mars, seu primeiro single desde Hold My Hand de 2022 da trilha sonora de Top Gun: Maverick. O dueto estreou em terceiro lugar na Billboard Hot 100.

Lady Gaga e Joaquin Phoenix aparecem em pôsteres individuais de ‘Coringa 2’

Lady Gaga e Joaquin Phoenix são destaque nos pôsteres individuais de ‘Coringa: Delírio a Dois‘, segundo filme da franquia sob a direção de Todd Phillips.

As novas imagens foram reveladas na última quarta-feira, 28, pelo estúdio Warner Bros. Pictures e mostram os personagens em poses introspectivas, com fundos escuros.

Recentemente, o cineasta Todd Phillips comentou que a Arlequina interpretada por Lady Gaga será menos caricatural do que a versão original apresentada nas HQs.

“Nós removemos a voz aguda, o sotaque, o hábito de mascar chiclete e todos aqueles elementos atrevidos dos quadrinhos”, explicou. “Queríamos que ela se encaixasse no universo de Gotham que criamos no primeiro filme”, acrescentou.

Assista: