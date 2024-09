Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (4/9)

AS APARÊNCIAS ENGANAM.

Data estelar: Marte faz quincunce a Plutão antes de ingressar em Câncer.

As aparências enganam porque encantam os órgãos de percepção objetivos, e porque nossa humanidade tem preguiça de investigar o que está nos bastidores, já que para o fazer teria de valorizar a percepção subjetiva tanto quanto dá importância ao sortilégio encantador das aparências.

Se aparentemente a civilização anda retrocedendo à brutalidade que sempre resulta em guerras estúpidas, ou se parece que o crime se fortaleceu mais do que a civilização, com o povo democraticamente preferindo figuras criminosas do que civilizadas, isso acontece pura e exclusivamente como efeito de que, nos bastidores, a hierarquia Divina se aproxima ao nosso reino, para nos atualizar a consciência de que nós, humanos, não somos nada sozinhos, e que toda nossa evolução e prosperidade depende de construirmos um relacionamento permanente com ela.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentre todos os conflitos e discórdias há somente alguns que sua alma precisa pinçar e dar importância. É hora de fazer luzir seu discernimento e separar o joio do trigo, um exercício muito saudável e eficiente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Fazer caber os sonhos nos recursos disponíveis parece impossível, e talvez o seja, mas não por isso sua alma há de desistir do que enxerga como uma possibilidade futura. Talvez conversar com as pessoas alivie a situação.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A impossibilidade é aparente, porque nos bastidores dessa circulam possibilidades reais e concretas que sua alma poderia aproveitar de imediato, caso não se detivesse a lamentar a aparente impossibilidade de tudo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Não vai demorar muito para você encontrar a oportunidade de rebater os absurdos que as pessoas andam dizendo, e que de alguma forma afetam seus interesses. Deixe o tempo fazer seu trabalho, aguardando pela sua vez.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É bom ter em mente que o desespero faz as pessoas enxergarem realidades onde não há nada além de ilusões, mas fazem isso com tamanho entusiasmo contagiante que tudo parece real. Cuide para não se meter em encrencas.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Esgote rapidamente o que estiver ao seu alcance fazer para, de imediato, se lançar à aventura de pedir colaboração nesse mundo em que todas as pessoas parecem estar sempre ocupadas, sem nem mesmo saberem com o quê.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Impossível ir longe sem sair do lugar, a não ser sonhando, e sonhando permitir que o coração dance livre no céu infinito, sem se importar com a maneira que aproximará as visões da realidade concreta. Em frente.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você devia saber que as pessoas falam mais do que a boca, se arrogando o direito de conhecer tudo da vida de todo mundo, enquanto conhecem pouco da própria. É hora de usar o discernimento para filtrar as informações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

As tensões dos relacionamentos hão de ser consideradas com cuidado, porque se você as tratar com enfado, como se não tivesse mais paciência de lidar com elas, perderá a oportunidade de fazer vários ajustes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não é que tudo deva sempre recair sobre suas costas, acontece que você domesticou todo mundo a ser a alma eficiente de todas as empreitadas e, por isso, as pessoas empurram as tarefas para seu lado.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Ao primeiro sinal de suspeita de que as coisas não sejam bem assim como são apresentadas, procure colocar os pés firmes no chão e se ater ao que seja possível fazer de imediato, evitando voos lindos, mas ilusórios.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

As sombras assustadoras do passado continuarão aí, tentando convencer sua alma de que não há saída, de que tudo seguirá pelo mesmo caminho frustrante de sempre. Sua alma sabe que isso não é assim, que há vida maior.