Elton John revela que teve infecção severa em um dos olhos

Nesta terça-feira (3), Elton John compartilhou um comunicado em suas redes sociais que teve uma “grave infecção ocular” que o deixou “com visão limitada em um olho”.

“Estou me recuperando, mas é um processo extremamente lento e levará algum tempo até que retorne ao olho impactado”, afirmou.

John também agradeceu aos médicos e enfermeiras que cuidaram dele, dizendo que ele passou “tranquilamente o verão se recuperando em casa e estou me sentindo positivo com o progresso que fiz na minha cura e recuperação até agora”.

Vale lembrar que este mês, o Festival Internacional de Cinema de Toronto estreia Elton John: Never Too Late. Dirigido pelo marido de John, David Furnish, e também por R.J. Cutler, o novo documentário mostrará “imagens de shows nunca antes vistas dele nos últimos 50 anos, bem como diários escritos à mão e filmagens atuais dele e de sua família”, segundo a IMDb.

Vale destacar que Elton John encerrou sua turnê Farewell Yellow Brick Road no ano passado. Durante seus quatro anos, a última turnê do ícone se tornou a primeira na história a ultrapassar a marca de US$ 900 milhões, tornando-se a turnê de maior bilheteria da história quando terminou em julho de 2023.

Elton John: documentário sobre o cantor será lançado no Disney+

Em dezembro, o Disney+ lançará o aguardado documentário sobre Elton John, intitulado Never Too Late.

Na última terça-feira, 27, o streaming anunciou que lançará o novo documentário sobre o cantor Elton John. A produção, dirigida por R.J. Cutler e por David Furnish, marido do cantor, oferece um olhar íntimo sobre o show de despedida de Elton nos Estados Unidos, ocorrido em novembro de 2022.

O documentário promete mostrar “imagens inéditas dos últimos 50 anos de sua carreira, além de diários manuscritos e registros atuais dele e de sua família”.

Antes do lançamento na plataforma de streaming, Never Too Late terá sua pré-estreia no Festival de Cinema Internacional de Toronto, no Canadá, no dia 6 de setembro. O documentário estará disponível no Disney+ a partir do dia 13 de dezembro.

A Farewell Yellow Brick Road Tour, que começou em 2018 e encerrou em Estocolmo em julho do ano passado, arrecadou mais de US$ 900 milhões em vendas brutas de ingressos. Na época de sua conclusão, foi a turnê de maior bilheteira de todos os tempos, mas desde então foi superada pela “Eras Tour” de Taylor Swift e pela “Music Of The Spheres Tour” do Coldplay.

Confira:

