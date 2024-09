Katy Perry fala em podcast sobre trabalhar com Dr. Luke em novo álbum

Katy Perry participou do episódio mais recente do podcast “Call Her Daddy” e foi questionada sobre a controvérsia em torno da colaboração de Dr. Luke em seu sexto álbum, ‘143′. A cantora enfrentou críticas por trabalhar novamente com o produtor, que foi responsável por alguns de seus maiores sucessos, como ‘I Kissed a Girl’, ‘California Gurls’ e ‘Teenage Dream’.

Dr. Luke foi acusado em 2014 de drogar e abusar sexualmente de Kesha, outra artista pop, em um caso que foi resolvido no ano passado. O novo álbum de Katy Perry inclui faixas compostas e produzidas por Dr. Luke, como os singles ‘Woman’s World‘ e ‘Lifetimes‘.

“Eu entendo que isso gerou muitas discussões e ele foi um dos vários colaboradores com quem trabalhei. Mas a realidade é que isso vem de mim”, respondeu a cantora ao ser questionada sobre a participação de Dr. Luke em seu novo álbum. “A verdade é que escrevi essas músicas a partir das minhas experiências de vida, passando por essa transformação, e ele foi uma das pessoas que ajudou a viabilizar tudo isso. Um dos escritores, um dos produtores. Estou falando da minha própria experiência,” explicou Katy Perry.

“Quando menciono ‘Woman’s World’, estou falando sobre me sentir empoderada agora, como mãe, como mulher, dando à luz, criando vida, formando outro conjunto de órgãos. Um cérebro! Um coração! Eu criei um coração inteiro! E fiz isso, e ainda estou fazendo”, continuou. “Ainda sou uma matriarca e me sinto muito enraizada nisso, é de onde estou falando. Então, criei tudo isso com vários colaboradores diferentes, incluindo pessoas com quem já trabalhei na época de ‘Teenage Dream’. Tudo isso,” finalizou a cantora.

Veja o episódio completo:

Colaboração de Dr. Luke com Katy Perry gera reação negativa

A colaboração de Dr. Luke na nova música de Katy Perry gerou uma reação negativa nas redes sociais. ‘Woman’s World’, o principal single de “143”, recebeu críticas predominantemente negativas dos críticos de música e estreou na posição 63 da Billboard Hot 100. O desempenho da música nas plataformas de streaming também foi relativamente fraco após o lançamento da música em 11 de julho, alcançando a posição 110 na parada americana do Spotify e 58 na parada global.

Katy Perry prepara retorno com novo álbum

O álbum “143” de Perry será lançado em 20 de setembro. A cantora se apresentará no MTV Video Music Awards de 2024 em 11 de setembro, onde também receberá o Video Vanguard Award.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis