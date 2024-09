Billie Eilish comenta sobre relação com seus fãs

Na última terça-feira (3), a cantora Billie Eilish esteve no programa Jimmy Kimmel Live! para conversar sobre seu novo álbum Hit Me Hard and Soft, seu processo criativo e a conexão que ela compartilha com seus fãs. Com apenas 22 anos, a cantora e compositora já possui sete prêmios Grammy e quebrou recordes de streaming em todo o mundo.

“Sempre fui uma grande amante de álbuns”, disse ela, explicando por que prefere lançar projetos completos. “Eu realmente adoro quando algo parece uma peça única e é coeso e pensado.”

A cantora fez história como a pessoa mais jovem a conquistar as quatro principais categorias do Grammy em 2020, compartilhou como ela organiza cuidadosamente o fluxo de cada álbum. “Vou anotar todos os nomes, rasgá-los, movê-los… é tudo uma questão de dinâmica e fluxo.”, revelou.

A cantora de Lunch também abordou seu relacionamento de longa data com seus fãs, como ver rostos familiares em seus shows ao longo dos anos é como “rever velhos amigos novamente”.

“O que tem sido tão legal é que todos esses fãs, toda a minha pequena família, crescemos ao mesmo tempo”, disse ela a Kimmel. “Tantos fãs, especialmente em Los Angeles porque eu sou daqui e estou por perto e outras coisas, quando eu estava começando havia certos deles que eu via em tudo que eu fazia, e éramos todos da mesma idade.”

“Então eles apareciam e eu os via várias vezes por ano e depois não por alguns anos, e então eu os via novamente. Ao longo dos anos, vi os mesmos rostos várias vezes e é como ver meus velhos amigos novamente.”, continuou.

Segundo a Billboard, em outra parte da entrevista, ela compartilhou com o público um clipe exclusivo dos bastidores dela e de seu irmão, Finneas, trabalhando na faixa Birds of a Feather na traseira de um SUV no Brasil.

“Isso é uma coisa tão normal para mim e para Finneas”, disse ela, referindo-se à colaboração entre irmãos que produziu vários discos de sucesso, incluindo o tema de James Bond, No Time to Die. “Nós gravamos em todos os lugares – desde um beliche de ônibus de turismo até pequenos quartos de hotel. É casual, mas adoramos.”

Com sua turnê mundial Hit Me Hard and Soft que começa no dia 29 de setembro em Quebec, ela compartilhou como ela equilibra a vida na estrada. “Nunca quero me ressentir disso. Eu adoro fazer turnês, mas você pode começar a se odiar se ficar fora por muito tempo, então faço pausas entre elas”, explicou.

Vale lembrar que seu último álbum, Hit Me Hard and Soft, estreou em segundo lugar na Billboard 200 em junho, marcando as maiores unidades semanais de álbuns de sua carreira.

Todas as 10 faixas do álbum chegaram ao top 40 da Billboard Hot 100, incluindo Lunch em 5º lugar, sua estreia mais alta até o momento. O álbum também garantiu 90.000 unidades em vendas de vinil, rendendo a Billie seu quinto número 1 consecutivo na parada de álbuns de vinil.

Billie Eilish revela novo álbum inspirado em Lana Del Rey e Marina

Billie Eilish teve o lançamento de seu aguardado novo álbum, Hit Me Hard And Soft, no dia 17 de maio. Em uma entrevista à Rolling Stone, a cantora revelou que o projeto foi inspirado por trabalhos de artistas dos últimos 15 anos, destacando seu apreço por Lana Del Rey e Marina, entre outros.

Eilish, ao lado de seu irmão e colaborador de longa data, Finneas, descreveu o álbum como “incrível”, mas deixou claro que não se trata de um disco conceitual. “São músicas conscientemente coesas“, explicou Finneas, mencionando que eles buscaram criar uma experiência auditiva completa, inspirada em álbuns icônicos como Viva La Vida do Coldplay, Born to Die de Lana Del Rey, Goblin de Tyler, the Creator, Electra Heart de Marina, e Big Fish Theory de Vince Staples.

“Adoro mergulhar no universo criado por um álbum“, comentou Finneas. “Quando você encontra um corpo de trabalho que adora ouvir do começo ao fim, é uma experiência muito mais gratificante do que ouvir apenas uma música isolada.“

