Músicas de Charli XCX tem o ritmo perfeito para massagem cardíaca

A American Heart Association declarou que o hit 360 de Charli XCX e a faixa Spring Breakers do álbum Brat como o ritmo correto para fazer RCP somente com as mãos, a reanimação cardiopulmonar sem respiração boca a boca.

Segundo a associação, ambas as músicas apresentam 120 batidas por minuto.

“Não é #BratSummer, a menos que você esteja batendo a batida de ‘360’ de @charli_xcx para lembrar o ritmo da RCP somente com as mãos”, escreveu a organização em uma postagem no Instagram compartilhada em 27 de agosto.

Os fãs ficaram entusiasmados com as informações nos comentários, com alguns apontando para a letra adequada da música. “Ah, foi isso que ela quis dizer quando disse: ‘sou tectônica, movimentos, eu os faço, choco você como DESFIBRILADORES.'”, apontou.

Segundo a People, um fã de Charli enfatizou que “é melhor não confundir isso com ‘365‘”, uma reformulação mais rápida de 360 que fecha o álbum Brat.

Poucos dias depois de compartilhar essas informações, a American Heart Association usou o Instagram mais uma vez para postar sobre Spring Breakers que se enquadram nos critérios para RCP somente com as mãos. “Não estamos prontos para o fim do verão! Obrigado a @CharliXCX pela vibração e por essa batida que salva vidas”, dizia a legenda.

Vale lembrar que outras faixas também realizaram esse feito, Stayin’ Alive dos Bee Gees serviu como a música de referência para RCP com as mãos. Recentemente, a American Heart Association nomeou músicas como The Tortured Poets Department, de Taylor Swift, Please Please Please, de Sabrina Carpenter, Pink Pony Club de Chappell Roan e Riiverdance de Beyoncé como adequadas para o ato de salvar vidas.

Vale destacar que desde seu lançamento em 7 de junho, o sexto álbum de Charli, Brat, criou um movimento cultural que chegou até a campanha presidencial de 2024 da vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

“kamala IS brat”, postou a estrela pop via X (antigo Twitter) em 21 de julho, levando a equipe de Kamala Harris a utilizar a estética Brat para a campanha.

Depois de colocar quatro sucessos na Billboard Hot 100 com as faixas 360, Girl, So Confusing, Guess e Apple de Brat, além de realizar vários shows promocionais esgotados para divulgar o álbum, Charli foi às redes sociais na última segunda-feira (2) para declarar o fim da era Brat: “adeus para sempre, verão brat.”

Charli XCX estará no elenco do drama erótico ‘I Want Your Sex’

Na última sexta-feira (30) foi confirmado que Charli XCX estará no elenco de I Want Your Sex, de Gregg Araki.

Ele é descrito como uma descida a um mundo de “sexo, obsessão, poder, traição e assassinato”, embora com um tom irreverente, a cantora se junta aos já anunciados protagonistas Olivia Wilde e Cooper Hoffman.

De acordo com a Variety, os detalhes sobre o papel de Charli estão em sigilo. O diretor Araki escreveu o roteiro com Karley Sciortino e a produção está marcada para outubro em Los Angeles.

Charli, cujo nome é Charlotte Emma Aitchison, também foi escalada para o próximo remake de Daniel Goldhaber do clássico cult Faces of Death.

“Quão longe é longe demais? Quando o novato Elliot (Hoffman) consegue um trabalho emocionante para a renomada artista, ícone e provocadora Erika Tracy (Wilde), suas fantasias se tornam realidade quando Erika o convida para se tornar sua musa sexual. Mas Elliot logo se vê perdido quando Erika o leva em uma jornada mais profunda do que ele jamais poderia ter imaginado, em um mundo de sexo, obsessão, poder, traição e assassinato. Apresentando personagens ultrajantes e um senso de humor divertido, I Want Your Sex irá superar as expectativas de uma forma que irá chocar e encantar!“, diz a sinopse.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por American Heart Association (@american_heart)