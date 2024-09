Zé Vaqueiro divulga EP ‘Ser Tão Eu’ com PodShow no Youtube - (crédito: TMJBrazil)

Na última terça-feira (3), o cantor Zé Vaqueiro exibiu em seu canal no Youtube o PodShow do Ser Tão Eu, um talk show comandado por Hugo Gloss.

Para promover o DVD Ser Tão Eu, o príncipe do forró decidiu celebrar seu primeiro registro audiovisual ao vivo, gravado em Recife. Ele vem acumulando muitas conquistas para sua carreira. O hit Maravilhosa esteve no TOP 1 no Spotify e já acumula mais de 70 milhões de execuções nas plataformas digitais; Baby, com Manu Bahtidão, também se destaca com mais de 25 milhões de plays nas plataformas.

Pelo Instagram, Zé Vaqueiro comemorou o sucesso do projeto.

“MAIS DE 735 MIL PESSOAS SIMULTANEAMENTE NO MEU PODSHOW. Muito obrigado a todos que assistiram! Muito muito muito feliz que vocês gostaram. Já posso gravar outro?”, comentou.

Vale destacar que sua agenda durante o período de São João foi uma das mais concorridas, chamando atenção por onde passou; e a coletânea de músicas lançadas para celebrar a data foi considerada um sucesso, performando muito bem nas plataformas digitais.

Visando promover e celebrar esse sucesso, o cantor apresentou o novo EP em um formato inédito de transmissão, buscando inovar dentro do YouTube, com o PodShow.

Essa novidade chega para lançar a segunda fase do projeto Ser Tão Eu, entregando para os fãs mais do que as músicas, mas ressaltando a importância em mostrar mais do Zé Vaqueiro, das suas histórias, intimidade e curiosidades de cada canção.

Dividida em alguns momentos, Hugo Gloss e Zé Vaqueiro passearam pela trajetória do artista. Entre uma conversa e outra, o cantor apresentou grandes sucessos de sua carreira, como Coladin, Tenho Medo, Meu Mel, Baby, Maravilhosa, além de novidades do projeto atual.

A gravação foi realizada em um evento fechado na cidade de São Paulo, em que Zé Vaqueiro subiu ao palco com sua banda e performou, ao vivo, para uma plateia de fãs e convidados.

Vale lembrar que este é o primeiro DVD da carreira de Zé Vaqueiro e foi gravado na primeira semana de março, no estado natal do cantor, Pernambuco. O projeto é mais do que apenas um registro musical, é uma jornada através da história, das raízes e da evolução pessoal do artista. Cada música, cada cena, cada momento deste DVD é uma peça do quebra-cabeça que forma a identidade única de Zé Vaqueiro. O projeto ainda conta com as participações de Murilo Huff e João Gomes.

Zé Vaqueiro lança o segundo volume do DVD ‘Ser Tão Eu’

O cantor Zé Vaqueiro, conhecido como o Príncipe do Forró, lançou em agosto, o segundo volume de seu novo DVD Ser Tão Eu, que já está disponível em todas as plataformas digitais pela Sony Music.

Gravado em Recife (PE), o projeto é uma celebração à trajetória de Zé Vaqueiro, ambientado em cenários grandiosos criados por Zé Carratu.

O repertório de Ser Tão Eu conta com 24 faixas inéditas e participações especiais de Manu Bahtidão, João Gomes e Murilo Huff.

Zé Vaqueiro traz mais uma leva de músicas envolventes com o lançamento desde volume, composto por três novas faixas. A faixa foco, Se Depender de Mim é um forró gostoso e envolvente, perfeito para dançar agarradinho.

A letra da música enaltece as mulheres, e promete ser um sucesso entre o público.

Assista: