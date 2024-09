Brian May, do Queen, sobre derrame: “A boa notícia é que ainda posso tocar guitarra” - (crédito: TMJBrazil)

O guitarrista do Queen, Brian May, revelou recentemente que sofreu um pequeno derrame que afetou seu braço esquerdo. O ícone do rock, agora com 77 anos, descreveu um “soluço de saúde” na semana passada, que temporariamente o deixou sem controle da mão que usa para tocar guitarra. Apesar disso, ele assegurou aos fãs que está em recuperação.

“Acho que a boa notícia é que posso tocar violão após os eventos dos últimos dias, e digo isso porque estava em dúvida. Aquele pequeno problema de saúde que mencionei aconteceu há cerca de uma semana; eles chamaram de um pequeno derrame e, de repente, do nada, eu perdi o controle sobre esse braço. Foi um pouco assustador”, disse May em um vídeo postado em seu site, onde ele balançava a mão esquerda para mostrar que estava melhorando.

Veja o vídeo:



“Tenho que dizer que recebi o cuidado e a atenção mais incríveis do Hospital Frimley, para onde fui levado com luzes azuis piscando… foi bem emocionante!”, acrescentou. May mencionou que inicialmente não queria compartilhar a notícia, dizendo: “Eu realmente não quero simpatia. Por favor, não faça isso porque vai encher minha caixa de entrada, e eu odeio isso.”

A boa notícia, segundo ele, é que agora está bem e seguindo as recomendações dos médicos, que o “aterraram” — nada de dirigir, voar ou aumentar muito sua frequência cardíaca.

Documentário de Brian May foca em campanha ambiental

A atualização do estado de saúde veio enquanto Brian May concedia uma entrevista sobre seu novo documentário, ‘Brian May: The Badgers, the Farmers and Me’, que narra sua longa campanha contra o abate anual de texugos no Reino Unido. De acordo com o site The Guardian, cerca de 200.000 texugos foram mortos na última década no país devido a especulações de que sejam responsáveis pela disseminação da tuberculose bovina, o que resulta no abate de cerca de 20.000 cabeças de gado infectadas a cada ano.

Em 2020, Brian May revelou que passou por uma experiência de “quase morte” após sofrer um ataque cardíaco.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis