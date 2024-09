Deolane Bezerra é presa em Recife; relembre seu relacionamento com MC Kevin

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas na manhã desta quarta-feira, 4, em Recife. A prisão ocorreu durante uma operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A Polícia Civil de Pernambuco informou que ela foi detida na capital e levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (DEPATRI). Além da prisão, seus bens foram apreendidos, incluindo carros de luxo, aeronave e embarcação.

Em seu perfil no Instagram, a advogada publicou uma carta aberta aos fãs, veja:

“Hoje não teve boa tarde Brasil! Mas estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição entre a minha pessoa e a minha família, mas isso tudo passará para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico nem nunca pratiquei “crimes”. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação, eu passaria 01 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela não, Peço orações para todos vocês, obrigada pelo carinho. Ja já tô aqui denovo… Exquece, que a mãe tá enjaulada, ‘só pra descontratir’. E lembrando a todos, os impostos estão PAGOS“, escreveu a cantora.

Relembre o relacionamento de Deolane Bezerra com MC Kevin

Deolane Bezerra, conhecida por seu sucesso nas redes sociais com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, ficou famosa no Brasil por seu relacionamento com o falecido cantor MC Kevin (1998-2021). MC Kevin e Deolane Bezerra estiveram juntos por cerca de dois anos. Eles começaram a se relacionar em 2019. Em abril de 2021, eles se casaram em uma cerimônia íntima na praia em Tulum, no México.

MC Kevin mencionou Deolane Bezerra em algumas de suas músicas, incluindo a série ‘Doutora’, que faz referência à sua profissão. Essas canções acumulam, no total, mais de 500 milhões de visualizações no YouTube.

Investigações revelaram a causa do acidente de MC Kevin e arquivamento do caso

O funkeiro faleceu em maio de 2021 após cair da sacada de um quarto de hotel no Rio de Janeiro. A polícia carioca descobriu durante as investigações que o cantor estava com uma mulher no quarto quando Deolane Bezerra tentou entrar mo local. Quando se deu conta que a esposa estava próxima, o cantor se jogou do local.

O caso foi arquivado no início de fevereiro, com o Ministério Público do Rio concluindo que a morte foi acidental, resultado do estado de intoxicação de Kevin por álcool e drogas, conforme os depoimentos e laudos do Instituto Médico Legal (IML) e do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE).

Mixtape póstumo ‘Futuro Prometido’ de MC Kevin foi lançado em agosto

Em 16 de agosto de 2024, foi lançada a mixtape ‘Futuro Prometido’ de MC Kevin. O projeto estreou em todas as plataformas digitais e inclui 7 faixas que refletem a carreira do artista. Apesar das dificuldades e da falta de perspectivas, MC Kevin encontrou no funk uma forma de transformar sua vida e alcançar um estilo de vida luxuoso.

Ao contrário de muitos outros projetos, ‘Futuro Prometido‘ não conta com participações especiais. A produção musical foi realizada por DJ Luan MPC, Negret, Brunito Beats, Glenner, Feijão MPC e Nene.

O sucesso da mixtape foi imediato. Em menos de 24 horas, as faixas já somavam mais de 100 mil visualizações no YouTube. Destacam-se, entre elas, ‘Gosto da Vida’ na 14ª posição, ‘Lágrima de Crocodilo’ na 20ª, e ‘Meu Desejo’ na 21ª posição na lista de músicas em alta da plataforma naquela semana.

Ouça ‘Futuro Prometido’, de MC Kevin:

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis