Xamã é confirmado na segunda temporada de ‘Cangaço Novo’

A série Cangaço Novo, sucesso estrondoso da Prime Video, está prestes a ganhar um novo e empolgante capítulo. O aclamado ator e cantor Xamã, que atualmente brilha em Renascer, foi confirmado no elenco da segunda temporada da produção, prevista para 2025.

A notícia já está causando frisson entre os fãs e críticos, ansiosos para ver o que o artista trará para a trama.

Xamã, conhecido por seu talento multifacetado, entrará para o elenco como um ex-militar carioca que se junta ao infame bando dos Vaqueiros. Ao lado dos personagens Ubaldo (interpretado por Allan Souza Lima) e Dinorah (Alice Carvalho), ele será uma peça-chave na trama, arquitetando o maior assalto de todos os tempos.

A expectativa é que suas habilidades e presença magnética elevem ainda mais o nível da série, que já conquistou uma legião de fãs com sua primeira temporada.

Além de suas aventuras na telinha, Xamã está preparando uma série de shows que prometem ser inesquecíveis. A partir de novembro, ele levará sua nova turnê por algumas das maiores cidades do Brasil, incluindo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, Recife e Fortaleza.

Com um repertório renovado e arranjos inéditos, os fãs terão a oportunidade de experimentar uma performance única e energética, marcada por sua característica mistura de ritmos e emoções.

Datas da Turnê de Xamã:

08/11 – Rio de Janeiro (Circo Voador)

(Circo Voador) 15/11 – Belo Horizonte (Festival Imune)

(Festival Imune) 16/11 – Salvador (Concha Acústica)

(Concha Acústica) 22/11 – São Paulo (Audio)

(Audio) 06/12 – Recife (Armazém 14)

(Armazém 14) 07/12 – Fortaleza (Ginásio Paulo Sarasate)

O mais recente single de Xamã, Muito Brabo, que explora o boom bap, um subgênero do hip hop, já está disponível em todas as plataformas de streaming. A faixa tem sido aclamada pela crítica e promete incendiar as pistas de dança com sua batida contagiante e letras afiadas.

Xamã apostando em “Cangaço Novo”

Cangaço Novo conquistou o coração de críticos e espectadores em 2023, sendo amplamente elogiada como uma das melhores séries do ano. Com direção de Aly Muritiba, a série narra a jornada de Ubaldo (Allan Souza Lima), um bancário paulista que, ao descobrir uma herança e duas irmãs no sertão cearense, vê sua vida tomar um rumo inesperado.

Ele se vê envolvido com Dilvânia (Thainá Duarte), uma líder carismática de um culto dedicado ao seu pai falecido, e Dinorah (Alice Carvalho), a única mulher em uma gangue de ladrões de banco. A trama segue Ubaldo enquanto ele enfrenta uma série de desafios e se transforma em um novo “cangaceiro”, desafiando bandidos e policiais corruptos em sua jornada.

Com Xamã agora integrado ao elenco, a segunda temporada promete ser um verdadeiro épico, combinando drama, ação e uma boa dose de emoção. O público está ansioso para ver como sua presença impactará a narrativa e como a série continuará a explorar o legado do cangaço de uma maneira inovadora e emocionante.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis