Green Day doa carro usado em clipe para sorteio beneficente

O Green Day está prestes a realizar um sonho — ou muitos — com sua nova parceria com a Wheels For Wishes. A organização beneficente, que arrecada fundos para ajudar crianças por meio da doação de veículos usados, se uniu ao Green Day durante a turnê da banda, no estádio Saviors, para promover um sorteio do Mercury Monterey. O conversível de 1968, que apareceu nos videoclipes ‘Holiday’ e ‘Boulevard of Broken Dreams’ .

Wheels For Wishes é uma organização nacional americana de doação de carros sem fins lucrativos com sede em Minnetonka, Minnesota, que doa seus lucros líquidos para a Make-A-Wish Foundation. “Graças à generosidade do Green Day, a Wheels For Wishes poderá realizar centenas de desejos através dos capítulos da Make-A-Wish em todo o país”, afirmou Randy Heiligman, cofundador e CEO da National Fundraising Management. “Agradecemos ao Green Day e à Propeller por ajudar a divulgar este sorteio e por doar o icônico Mercury Monterey Convertible de 1968 para apoiar as crianças da Make-A-Wish.”

A Wheels For Wishes está se unindo ao grupo de impacto social chamado Propeller para o sorteio, marcando a segunda vez que a banda colabora com a organização, após a doação do ônibus de turnê Bookmobile restaurado em 2017. De acordo com um comunicado, até julho de 2024, a Wheels For Wishes doou mais de 14 milhões de dólares para a Make-A-Wish, contribuindo para a realização de 13.672 desejos de crianças.

O carro possui estofamento personalizado, manoplas de câmbio, um interior detalhado, o icônico ornamento de capô em forma de granada de coração e placas personalizadas BRKN DRM.

Os interessados podem visitar o site da Propeller para obter mais informações ou fazer suas inscrições. Cada bilhete custa 01 dólar e o prazo para participar termina pouco antes da meia-noite de 6 de novembro. O sorteio será realizado para o sorteio que acontecerá em 7 de novembro.

O sorteio é aberto a participantes internacionais, exceto em locais onde sorteios ou a concessão de prêmios são proibidos, além disso, está sujeito a todas as leis aplicáveis. Os participantes devem ter 18 anos e apresentar um comprovante de seguro e carteira de motorista válida. Não é necessário fazer uma compra para ganhar o veículo, avaliado em aproximadamente 45mil dólares, e uma compra ou doação não aumenta as chances de ganhar.

Relembre os Videoclipes do Green Day com o Mercury Monterey de 1968

Green Day – Holiday (2004)

Green Day – Boulevard Of Broken Dreams (2005)