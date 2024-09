Fatboy Slim admite dificuldade em acompanhar a tecnologia na música

Fatboy Slim, é um DJ de 61 anos. Norman Cook, seu nome original, foi convidado a colaborar com Fred Again, o criador do hit “Marea“, que é 31 anos mais novo. No entanto, ele não conseguiu se comprometer com o projeto devido à sua dificuldade em compreender as técnicas modernas de gravação em estúdio.

O DJ Fatboy Slim, em uma entrevista à rádio Apple Music 1, compartilhou que não conseguiu se comprometer com um projeto de colaboração com Fred Again, devido às suas dificuldades com os métodos modernos de gravação em estúdio. Ele contou: “Muitas pessoas queriam que trabalhássemos juntos, mas eu simplesmente disse: ‘Não consigo estar na mesma sala que ele.’ Eu não saberia nem por onde começar, por causa da tecnologia que ele está usando,” disse Norman.

Ele continuou: “Sou da velha guarda, sou OG, estou acostumado a tocar discos com o crossfader e, talvez, usar um pouco de sample, mas ele está levando isso para outro patamar. Não sinto que estou na mesma conversa que ele. Eu apenas ficava ali sentado, admirado, pensando: ‘Como você conseguiu fazer isso?,’” concluiu o DJ.

Vale lembrar que o O termo “OG” citado pelo DJ, originalmente “Original Gangster,” é uma gíria que identifica alguém como pioneiro, autêntico ou influente em seu campo, especialmente na cultura hip-hop, destacando experiência e respeito.

Fatboy Slim reflete sobre desafios com tecnologia moderna e perda de motivação para lançar novas músicas.

Norman, também famoso pelo hit “Praise You“, lançou uma série de álbuns e singles entre o final dos anos 1990 e início dos anos 2000. No entanto, ele explicou que, embora tenha anunciado um novo single chamado “Bus Stop Please” em breve, ele não tem lançado músicas com a mesma frequência porque perdeu um pouco da motivação nos últimos anos.

Ele comentou: “Não estou tão motivado a lançar discos ultimamente e acho que perdi um pouco da confiança, mas também não estou produzindo discos como antes,” finalizou DJ Fatboy Slim.

No início deste ano, Norman se reuniu com seu antigo colega de banda dos Housemartins, Paul Heaton, no Festival de Glastonbury, na Inglaterra (Reino Unido) para tocar ‘Happy Hour’. Antes da apresentação, Paul brincou que eles faziam parte da primeira boy band de todos os tempos.

Os Housemartins ganharam notoriedade na década de 1980, quando “Happy Hour” passou 13 semanas na parada de singles do Reino Unido, além de se tornar um sucesso underground nos EUA.

Relembre o clipe de ‘Happy Hour’:

DJ Fatboy Slim trabalhou em um café durante a pandemia

Durante a atual pandemia do coronavírus, o DJ e produtor Fatboy Slim passou a ajudar em um café comunitário de sua propriedade, desde que seus planos para uma turnê em 2020 não puderam ser realizados.

O hitmaker britânico é dono do Big Beach Cafe em Hove, Inglaterra, há anos e ele se prontificou a auxiliar a servir os clientes e entregar comida quando a equipe tinha que ficar em quarentena.

“Meus dois filhos trabalharam lá ao longo dos anos, mas depois de 10 meses sentados sem fazer absolutamente nada… Fui convocado para ajudar porque perdemos dois terços da nossa equipe”, disse Fatboy Slim, ao apresentador Chris Evans da Virgin Radio Breakfast Show.

O DJ também explicou que este trabalho ajudou sua saúde mental: “Então, entrei em ação e foi muito bom para minha saúde mental sair de casa e conversar com as pessoas. É muito popular entre os caminhantes, então durante todo o atual confinamento é um destino para as pessoas em suas caminhadas com exercícios. Minha saúde mental fica muito melhor se eu conseguir falar com as pessoas o dia todo, em vez de ficar sentado sem fazer nada”, concluiu.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis