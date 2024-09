Megan Thee Stallion revela não saber a razão de sua briga com Nicki Minaj

Megan Thee Stallion começou o ano com um hit de número 1, uma diss (ataque verbal) para Nicki Minaj, que deu início às “Rap Wars” de 2024 — embora ela não saiba como se envolveu na rivalidade!

Em sua entrevista de capa para a Billboard, Megan revelou que ficaria satisfeita em ter provocado uma faísca no rap competitivo com o lançamento de “diss” em janeiro. Este lançamento desencadeou uma série de disputas no rap, incluindo confrontos entre Chris Brown e Quavo, Eminem e Benzino, e Drake e Kendrick Lamar.

Nicki Minaj rapidamente respondeu com a diss “Big Foot,” mas Megan afirma que não entende a origem do conflito: “Até hoje, não sei qual é o problema. Nem sei o que poderia ser reconciliado porque, até hoje, não sei qual é o problema,” disse ela.

A tensão entre as artistas pode ter começado após a colaboração de Megan com Cardi B no hit “WAP,” que obteve certificação de diamante, e a parceria com Nicki em 2019 para o single ‘Hot Girl Summer’. No entanto, não houve esclarecimento oficial sobre o desentendimento.

Apesar da rivalidade com Nick Minaj, Megan Thee Stallion expressou seu apoio à candidatura presidencial de Kamala Harris na mesma entrevista, afirmando: “Acredito que a América precisava de uma mulher para trazer um toque feminino à liderança.“

Megan Thee Stallion falou sobre o futuro

Megan Thee Stallion é clara sobre suas ambições. “Eu só quero fazer rap. Eu quero ser Megan Thee Stallion. Eu quero fazer rap pelo máximo de tempo que eu puder,” ela afirma. Para Megan, o objetivo não é necessariamente ser a figura principal do rap feminino por uma década, mas sim continuar a se dedicar à sua arte e manter sua autenticidade ao longo do tempo.

Veja a cantora na Billboard:

O que se sabe sobre ‘Neva Play’ de Megan Thee Stallion e RM, do BTS

Megan Thee Stallion e RM, do BTS, estão prestes a movimentar o cenário musical com uma nova parceria. Na última semana, Megan anunciou nas redes sociais sua colaboração com o astro coreano na faixa inédita ‘Neva Play’, que será lançada na próxima sexta-feira, 06, e já pode ser pré-salvada nas plataformas de streaming.

No Instagram, Megan compartilhou uma arte promocional onde aparece com cabelo azul e cercada de dinheiro, enquanto RM olha casualmente por cima do ombro. A rapper legendou a imagem com entusiasmo: “NEVA BRINQUE COM RM NO FRIDAY HOTTIES X ARMY #MEGJOON”, gerando grande expectativa entre os fãs.

Megan também deixou os seguidores ansiosos ao mencionar que ‘Neva Play’ inclui um dos seus versos favoritos de RM, destacando que o líder do BTS trouxe um estilo de rap inovador e diferente do que ela já conhecia. A empolgação aumentou ainda mais quando Halsey, que colaborou com o BTS em “Boy With Luv”, comentou na postagem de Megan: “Gritando!”.

Os rumores sobre a colaboração começaram no início da semana, quando Megan fez uma postagem enigmática no X (antigo Twitter) com uma série de emojis que sugeria a participação do BTS. No dia seguinte, a conta oficial do BTS confirmou a parceria, deixando os fãs ainda mais animados.

“Neva Play” representa mais uma colaboração bem-sucedida entre Megan Thee Stallion e o BTS, após o sucesso do remix de “Butter” em 2021, que levou o grupo ao topo da Billboard Hot 100. A nova faixa chega em um momento significativo para Megan, que recentemente lançou seu terceiro álbum, “Megan”. Enquanto isso, RM se une ao projeto enquanto os demais membros do BTS estão cumprindo suas obrigações militares na Coreia do Sul.