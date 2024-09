Camila Cabello estreia show do Rock in Rio Lisboa no Apple Music Live - (crédito: TMJBrazil)

Nesta quarta-feira (4), Camila Cabello estreia seu show na Apple Music para oferecer aos fãs uma visão íntima de sua apresentação em junho no Rock in Rio Lisboa, em Portugal. O projeto faz parte do Apple Music Live.

Vale lembrar que a cantora lançou seu último álbum, C,XOXO, em junho, e os fãs poderão aproveitar os sucessos de sua discografia.

“Estou muito animada para trazer o mundo do C,XOXO para a série Apple Music Live e para que meus fãs ao redor do mundo assistam à nossa apresentação no Rock in Rio em Lisboa”, disse Camila sobre o especial. “Foi a primeira vez que tocamos essas músicas ao vivo e sonhamos com esse mundo mágico onde eu e as garotas e garotos XOXO podemos viver por um tempo!”

De acordo com a People, além de se apresentar no Video Music Awards deste ano, na próxima quarta-feira (11), Camila Cabello também estreará novas músicas com o lançamento de C,XOXO: Magic City Edition na sexta-feira (6).

Camila Cabello anuncia edição deluxe do álbum ‘C, XOXO’

Na última sexta-feira (30), a cantora Camila Cabello anunciou no Instagram que lançará uma edição deluxe de seu último álbum, C, XOXO e contará com uma música nova.

“i wish you well, but far away from me”, legendou ao postar o teaser da música, dando a entender que seria sobre uma separação.

“Sempre há mais histórias para contar. Algumas músicas novas para sua noite no Magic City”, escreveu Camila na legenda da postagem.

Vale destacar que o anúncio de Camila ocorre após as teorias compartilhadas nas redes sociais e não confirmadas de que o sexto álbum recém-lançado de Sabrina Carpenter, Short n ‘Sweet, inclui músicas sobre um suposto triângulo amoroso entre ela, Camila Cabello e Shawn Mendes.

Vale lembrar que Sabrina e Shawn foram vistos passando um tempo juntos em fevereiro de 2023, cerca de um ano depois que o cantor se separou de Camila. Após dois meses, Camila e Shawn foram vistos juntos no Coachella.

Recentemente, Camila compartilhou um vídeo no TikTok cantando sua própria faixa, June Gloom.

“She’s cool, I heard/ Won’t act surprised, I saw the pictures/ […] If she’s so amazing, why are you on this side of town? / If you like her so much, what are you here trying to find out?”, diz a letra.

Camila lançou seu quarto álbum, C, XOXO, em junho deste ano. O disco traz 14 faixas, duas das quais são colaborações de Drake. O projeto foi liderado pelos singles I Luv It com Playboi Carti e He Knows com Lil Nas X.

O lançamento de C, XOXO Magic City Edition chegará nas plataformas digitais na próxima sexta-feira (6) e apresenta o novo single Godspeed.

Assista: