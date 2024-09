Pabllo Vittar agita com novos forrós em “Batidão Tropical, Vol. 2

Pabllo Vittar não está para brincadeira! A artista, que já havia deixado todo mundo ansioso com os lançamentos anteriores de Batidão Tropical, vol. 2, acaba de liberar mais duas faixas que prometem incendiar as pistas de dança e reafirmar sua posição como uma das maiores referências do pop brasileiro.

As músicas Hoje à Noite e Planeta de Cores chegaram às plataformas de streaming na última terça-feira (4), trazendo uma mistura perfeita de nostalgia e modernidade, como só Pabllo sabe fazer.

Batidão Tropical, vol. 2 é uma ode à cultura nordestina, e Pabllo Vittar não esconde o orgulho de suas raízes. O projeto, lançado em pílulas, tem conquistado o público faixa a faixa, e agora, com a adição de Hoje à Noite e Planeta de Cores, o álbum ganha ainda mais força.

A proposta de lançar o álbum em partes, segundo Pabllo, é “para que as pessoas degustem e aproveitem aos poucos“. E quem pode culpá-la? Cada novo lançamento é um convite irresistível para mergulhar de cabeça no universo vibrante e colorido que a cantora construiu.

Hoje à Noite é um cover de um dos maiores hits da banda Calcinha Preta, um ícone do forró eletrônico. Para dar ainda mais peso à faixa, Pabllo se uniu a Nattanzinho, uma das vozes mais promissoras do gênero. A parceria resultou em uma releitura potente, que mantém a essência da original, mas com aquele toque moderno e eletrizante que só Pabllo Vittar consegue entregar.

Já Planeta de Cores é uma regravação de Ascolta Il Tuo Cuore”(1996), da italiana Laura Pausini, que ganhou fama no Brasil com a versão da banda cearense Forrozzão Tropykália. Pabllo decidiu dar um presente aos fãs ao trazer de volta essa faixa, agora com as participações especiais de Carlinhos Tropykalia e Mara Pavanelly.

A mistura de vozes e estilos faz dessa nova versão um verdadeiro hino, pronto para dominar as playlists de todo o país.

Pabllo Vittar e o poder do repertório

O repertório de Batidão Tropical, vol. 2 é um espetáculo à parte. Além das recém-lançadas Hoje à Noite e Planeta de Cores, o álbum já trouxe sucessos como Pede Pra Eu Ficar (Listen To Your Heart) e Ai Ai Ai Mega Príncipe. Mas não para por aí. Pabllo faz uma verdadeira viagem pela música popular nordestina, resgatando e homenageando grandes clássicos do brega e do forró.

Entre as faixas, estão Pra Te Esquecer, da icônica Banda Calypso; Rubi, da Banda Ravelly; São Amores, do Forró do Miúdo; Me Usa, da Banda Magníficos; Nas Ondas do Rádio, da Companhia do Calypso; e Não Desligue o Telefone, de Tony Guerra.

Cada uma dessas músicas carrega consigo uma carga emocional e cultural gigantesca, e Pabllo Vittar consegue, com maestria, revitalizá-las para uma nova geração.

Mas Pabllo não para por aí. Uma última faixa do álbum ainda está bloqueada, e promete ser a cereja do bolo. Trata-se de uma parceria explosiva com Duda Beat, prevista para ser lançada em outubro. A expectativa é enorme, e os fãs mal podem esperar para ver o que essas duas potências da música pop nacional irão aprontar juntas.

Enquanto a última surpresa não chega, o que já podemos afirmar com certeza é que Batidão Tropical, vol. 2 é um marco na carreira de Pabllo Vittar. A cantora, sempre à frente do seu tempo, conseguiu transformar a saudade dos tempos de ouro do forró e do brega em algo atual e irresistível.

Mais do que um álbum, é uma celebração da cultura brasileira, que Pabllo Vittar entrega de forma grandiosa e sem pedir desculpas. Então, se você ainda não deu o play, está na hora de correr para o seu tocador favorito e se perder nesse universo vibrante e contagiante que só Pabllo Vittar sabe criar.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis