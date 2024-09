The Weeknd anuncia “Hurry Up Tomorrow” e promete show épico no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

The Weeknd, o fenômeno global do pop, não está para brincadeiras. A estrela canadense, que já está no Brasil, decidiu deixar os fãs em polvorosa ao anunciar o título de seu próximo álbum: Hurry Up Tomorrow.

Com isso, ele coloca a cereja no topo da trilogia que começou com After Hours (2020) e seguiu com Dawn FM (2022). O anúncio veio pelo Instagram, mostrando que o cantor sabe como dominar as redes e o coração de milhões de fãs ao redor do mundo.

Se você achava que o show de The Weeknd em São Paulo seria apenas mais uma apresentação, é hora de pensar de novo. No próximo dia 7, o estádio do Morumbi se transformará no palco de um evento épico, onde The Weeknd apresentará Hurry Up Tomorrow pela primeira vez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Abel (@theweeknd)

E não é qualquer show – será a única exibição do álbum em toda a América Latina, transformando o Brasil no centro das atenções globais para fãs e críticos de música.

A grandiosidade do evento não para por aí. O espetáculo, produzido pela Live Nation em parceria com um grande banco, terá transmissão ao vivo e gratuita pelo YouTube, garantindo que ninguém perca um segundo desse acontecimento histórico.

Se você é um dos sortudos que conseguiu garantir ingresso – que variavam entre R$ 245,00 e R$ 850,00 e esgotaram em poucas horas – parabéns, você fará parte da história da música ao vivo no Brasil. Caso contrário, seu sofá será o melhor lugar para assistir a essa explosão de talentos.

A trilogia de The Weeknd: Um fenômeno que chega ao fim

Hurry Up Tomorrow não é apenas mais um álbum, mas o capítulo final de uma trilogia que tem redefinido o cenário da música pop nos últimos anos.

Com After Hours, The Weeknd apresentou um mergulho sombrio e introspectivo na sua psique, levando os ouvintes por uma jornada marcada por hits como Blinding Lights e Save Your Tears. Depois, com Dawn FM, o cantor trouxe uma atmosfera surreal e radiofônica, explorando temas de morte e renascimento em faixas que continuam a ecoar nas playlists globais.

Agora, Hurry Up Tomorrow promete amarrar todas essas pontas soltas e entregar algo ainda mais ousado e inesperado. Embora a data oficial de lançamento do LP ainda não tenha sido divulgada, a expectativa é que The Weeknd finalize a trilogia de forma grandiosa, com faixas que desafiam os limites do pop contemporâneo e cimentam ainda mais seu status de ícone cultural.

O Brasil, que já foi palco de momentos memoráveis na carreira de The Weeknd – como sua estreia no Lollapalooza em 2017 e os shows avassaladores da After Hours Til Dawn Tour em 2023 – agora testemunhará o que pode ser o ápice de sua jornada artística. E como todos sabemos, quando The Weeknd sobe ao palco, ele não vem para ser esquecido. Ele vem para fazer história.

Então, se você ainda não está na contagem regressiva para o dia 7, talvez seja melhor começar agora. Porque The Weeknd está prestes a transformar São Paulo no epicentro de um evento global que será lembrado por muito tempo. E você, vai ficar de fora dessa?

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis