“Precisamos Falar”: Thriller Psicológico com estrela no Festival do Rio - (crédito: TMJBrazil)

Prepare-se para um turbilhão de emoções com o mais novo lançamento cinematográfico do Festival do Rio! Precisamos Falar, dirigido pela dupla criativa Pedro Waddington e Rebeca Diniz, promete ser o grande destaque do evento deste ano.

Com estreia marcada para o 26º Festival do Rio, que acontece de 3 a 13 de outubro de 2024, este longa-metragem é a adaptação do best-seller mundial O Jantar, de Herman Koch, e é tudo o que você precisa assistir!

A trama gira em torno de dois casais, Sandra (Marjorie Estiano) e Paulo (Alexandre Nero), e Celso (Emílio de Mello) e Anna (Hermila Guedes), cujas vidas de classe média alta são viradas de cabeça para baixo quando descobrem que seus filhos adolescentes estão envolvidos em um crime horrendo.

Imagine a cena: após uma festa, os jovens cometem um assassinato brutal de uma mulher que estava dormindo em um caixa eletrônico. É um pesadelo que se transforma em realidade para esses pais, levando-os a enfrentar dilemas morais e éticos que testam seus limites.

Os bastidores de “Precisamos Falar”

A produção é um verdadeiro time de estrelas, com a Conspiração se juntando à Globo Filmes para trazer esse drama psicológico à vida. O elenco é recheado de talentos como Marjorie Estiano, conhecida por suas atuações intensas, e Alexandre Nero, que promete uma performance memorável.

E não podemos esquecer de Emílio de Mello e Hermila Guedes, que completam o quarteto principal com maestria.

Os diretores Pedro Waddington e Rebeca Diniz, que já têm no currículo sucessos como Sob Pressão e Viajando com os Gil, fazem sua estreia em longa-metragem com Precisamos Falar.

Eles trazem para o filme uma abordagem intensa e envolvente, explorando temas profundos como a banalidade do mal e o impacto das ações dos filhos sobre seus pais. É uma jornada que nos faz refletir: até onde você iria para proteger aqueles que ama?

Os bastidores da produção também são de tirar o chapéu! Com Andrucha Waddington e Leonardo M Barros na produção, e uma equipe de produção executiva que inclui Renata Brandão, Tania Pacheco e Mariana Vianna, a qualidade está garantida.

Guel Arraes e Simone Oliveira entram como produtores associados, e Sérgio Goldenberg, com supervisão de roteiro de George Moura, faz com que o roteiro seja afiado e impactante.

Então, se você é fã de um bom thriller psicológico e está ansioso para ver como os pais lidam com a verdade chocante sobre seus filhos, não perca “Precisamos Falar” no Festival do Rio. Este filme é uma montanha-russa de emoções e dilemas éticos que vai te deixar pensando muito depois dos créditos finais. Prepare-se para um debate moral intenso e uma experiência cinematográfica inesquecível!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis