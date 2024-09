Tati Quebra Barraco retorna com novo álbum

Após uma década sem lançar músicas inéditas, a lendária funkeira Tati Quebra Barraco está pronta para balançar as estruturas do cenário musical mais uma vez. O novo álbum, intitulado “Da Cidade de Deus para o Mundo”, marca o aguardado retorno de Tati aos estúdios, em parceria com o renomado produtor musical Davi Kneip.

O lançamento está marcado para esta quinta-feira (5), prometendo uma fusão explosiva de funk e trap em sete faixas inéditas que carregam a essência e autenticidade de Tati.

Tati Quebra Barraco não esconde a empolgação em voltar ao cenário musical após dez anos sem novos lançamentos. Em comunicado oficial, a funkeira expressou sua ansiedade e a responsabilidade de entregar um trabalho que reflita sua essência.

“Estou há 10 anos sem lançar álbum. O meu público esperava por esse momento. Estou muito ansiosa para desenvolver esse projeto. Queria fazer algo com minha essência. Acho que o mundo da música almeja por originalidade e eu vou entregar“, disse Tati.

Com esse novo álbum, Tati promete não só atender às expectativas dos fãs que aguardaram pacientemente por seu retorno, mas também reafirmar sua relevância na indústria musical, mantendo o funk raiz vivo e adaptado às novas sonoridades do trap.

A colaboração com Davi Kneip, que já produziu grandes sucessos no funk e trap, promete trazer um frescor inovador ao trabalho, sem perder a autenticidade que sempre marcou a carreira de Tati.

Tati Quebra Barraco: Boatos, parcerias e a Anitta Connection

Além do lançamento do álbum, Tati Quebra Barraco recentemente virou assunto nas redes sociais por conta de boatos que a envolvem em uma suposta colaboração com Anitta e The Weeknd. A especulação começou quando fãs descobriram um registro curioso no ASCAP, órgão americano que protege os direitos dos compositores.

Embora os detalhes ainda estejam envoltos em mistério, Tati confirmou que sua música será utilizada como sample em uma nova faixa de Anitta, revelando a continuidade de uma parceria que visa levar o funk brasileiro ao estrelato global.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tati Quebra Barraco (@tatiquebrabarraco)

Em uma conversa rápida com a equipe do Papelpop, Tati mostrou-se empolgada com a possibilidade dessa colaboração internacional e expressou sua expectativa quanto ao show que The Weeknd realizará no Brasil em setembro. “Ela [Anitta] sabe que sempre pode contar comigo, o nosso intuito sempre é levantar e levar nosso funk pro mundo. Será um sample de uma das minhas músicas incluídas no CD ‘Boladona’ (2004)“, comentou a funkeira.

Com um retorno triunfal aos palcos e estúdios, Tati Quebra Barraco está pronta para provar que ainda tem muito a oferecer ao mundo da música. E se depender dela, os próximos capítulos de sua carreira serão tão icônicos quanto os primeiros. Fique ligado para o lançamento de Da Cidade de Deus para o Mundo e prepare-se para dançar ao som de Tati mais uma vez!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis