Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (5/9)

PREGUIÇA DE INVESTIGAR.

Data estelar: Lua cresce em Libra.

A desinformação só funciona porque nossa humanidade está de prontidão para reagir visceralmente a tudo que pareça confirmar sua desconfiança, e por pura preguiça de investigar minimamente as notícias que consome, prefere tomar partido por tudo que incentivar a divisão, o confronto, a discórdia e a visão de que o mundo vai de mal a pior.

A astúcia criminosa se apropria e manipula dessa preguiça passional e nós, que observamos, só poderíamos aplaudir essas manobras do mesmo jeito com que torcemos a favor da “família Corleone” na saga de “O Padrinho”, sem atentar ao fato de que o destino da civilização está em jogo, e que não há nada de auspicioso em romantizar o crime.

Então, se é para desconfiar, comecemos desconfiando de nossas certezas e de nossa preguiça de investigar a verdade.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A bons entendedores poucas palavras seriam suficientes, mas há pessoas que nem com tratados densos e acadêmicos seria possível transmitir algumas verdades. Procure tomar distância de pessoas impossíveis.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quando você realiza as tarefas de sempre, as repetitivas, com o devido carinho e cuidado, você não apenas se diverte e passa bem como também percebe que tudo é mais fácil e eficiente. Por que não manter tudo assim?

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A boa vida não se compra com dinheiro, a boa vida é um estado de espírito que você desfruta em quaisquer condições. Use os recursos que se encontram disponíveis, em vez de se lamentar pela falta disso ou daquilo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O bom trato entre todas as pessoas, especialmente entre aquelas que convivem tanto e são tão próximas que se esquecem da cordialidade, é fundamental para que o dia a dia não seja uma tortura difícil de ser suportada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Quando as pessoas conversam com cordialidade tudo acaba trazendo resultados melhores para elas. Sabendo disso, por que será então que ninguém tem como prioridade o trato cordial o tempo inteiro? É uma loucura.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Você não precisa se gabar pelos golpes de sorte, apenas os desfrutar e os manter protegidos dos olhares invejosos das pessoas que, não sendo más em si mesmas, passam por momentos apertados. Ofereça uma mão amiga.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais que existam dúvidas e dilemas fervendo em sua alma, ainda assim se tornou possível tomar algumas iniciativas que, mesmo não oferecendo resultados imediatos, o tempo mostrará que não se poderia ter feito nada melhor.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Esses lindos pensamentos que você raramente compartilha, porque acha piegas, seria interessante expressar de uma forma que sua alma consiga testar as reações, sem que necessariamente se responsabilize por essas.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Agora é quando se torna propício você reunir algumas pessoas para decidir o futuro, mas não o panorama geral da vida, apenas algumas questões pontuais que afetam, positiva ou negativamente, a todos os envolvidos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A sorte não se mede pelo fato de nunca acontecer nada dramático. A sorte se mede porque diante das condições dramáticas, prestes a acontecer algo negativo, algo ocorre que muda o roteiro inevitável.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

É desnecessário enxergar o futuro com óculos cor de rosa, mas muito mais desnecessário ainda é tentar ver tudo com lentes densas. As coisas são como são, e o tempo sempre mostra algo positivo nos acontecimentos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Considere com carinho a perspectiva de você ter de se reinventar de cabo a rabo, dos pés à cabeça, porque o futuro que vem por aí não tem nenhum precedente, nada do que você conhece servirá para ingressar nesse. É por aí.