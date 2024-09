Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (6/9)

A COMUNICAÇÃO.

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura.

A comunicação é como um complexo viário de múltiplas mãos que para funcionar direito requer sinalização eficiente, com a devida antecipação para evitar manobras bruscas que assustem as inúmeras pessoas que trafegam por aí. Essa é uma alegoria do que acontece nos relacionamentos pessoais, tanto quanto com o contato que se desenvolve entre os diversos departamentos de uma empresa ou instituição.

A comunicação é o uso particular de um espaço comum, e quando nos envolvemos nela, se quisermos contribuir para que tudo funcione da melhor maneira possível, é fundamental ter em mente que, nesse momento, além de emitir o que precisamos comunicar, temos de o fazer pensando no impacto que provocaremos, porque disso vai depender que nosso ato agregue harmonia ou caos a esse complexo viário de múltiplas mãos.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Difícil fazer a decolagem dos assuntos que mais lhe interessam, porque o mundo está numa situação muito instável e não há como isso deixar de afetar seus planos pessoais. Tenha isso em mente para não se desgastar.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Apesar dos esforços para manter tudo sob controle, coisas vão acontecendo que se agregam às anteriores e alma nenhuma teria capacidade de dominar o cenário. Vale a pena relaxar no meio da tormenta, e deixar ela passar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É inevitável que você, uma pessoa sensível e senciente, transpareça o nervosismo que paira no ar. Melhor não se conter demais nesse sentido, mas manifestar com sinceridade as emoções misturadas da alma.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

No que estiver ao seu alcance, faça o possível para arrumar o caos que se avoluma, porém, não pretenda encontrar uma bala de prata que resolva tudo ao mesmo tempo, porque essa não se encontra disponível na atualidade.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Faça o seu melhor, mas não pretenda dominar o cenário inteiro, porque há coisas em andamento que não se encontram sob seu controle, são as coisas do mundo, que não poderia ser previstas por ninguém. Aja intuitivamente.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

É impossível ter a clareza que sua alma pretende nesta parte do caminho. É melhor você aguentar um tanto de confusão e desorientação, dada a quantidade e complexidade das coisas que acontecem agora. Isso vai passar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Como as pessoas andam bastante desnorteadas é de se esperar que provoquem trancos e solavancos no caminho. Conte com isso, para não se irritar no meio do caminho com os fatos surpreendentes que elas vão provocando.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Vale a pena apostar em movimentos pontuais e temporários do que procurar algo que seja uma solução estrutural para tudo que acontece. O cenário anda muito instável e seria preciso você se informar melhor sobre tudo.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Os grandes voos são, por enquanto, voos de galinha e não há nada de errado ou desprezível nisso, porque é o que a vida pode oferecer a você por enquanto. Continue se organizando nos pequenos detalhes.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tudo vai continuar parecendo mais difícil do que realmente é, até o momento em que você se dedique a fazer as coisas práticas envolvidas no processo. A mente de vez em quando mente, na forma de ansiedade.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os movimentos que as pessoas fazem diferem bastante do que elas prometeram, mas a essa altura do jogo seria melhor deixar que elas se encrenquem o quanto quiserem, enquanto você observa tudo da plateia confortável.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

A bagunça não significa nada além dela mesma, uma bagunça que pode ser encarada criativamente, com espírito infantil, tomando distância da irritação habitual que ela provocaria, como se fosse algo importante.