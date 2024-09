O que Gilberto Gil pensa sobre estado de saúde de Preta

Gilberto Gil comentou recentemente sobre a luta da filha, Preta Gil, contra o câncer, durante o lançamento do livro Meu lance é poesia. Ao conversar com o colunista Marcos Bulques, Gilberto expressou seu profundo amor e confiança no tratamento da filha, afirmando que o apoio familiar é essencial nesse momento desafiador.

“O amor é genético, compulsório, mas também é um sentimento que teríamos por qualquer ser humano nessa condição. No caso dela, sendo minha filha, é ainda mais intenso”, disse o cantor. Demonstrando otimismo, Gilberto afirmou que está confiante no tratamento.

“Dará tudo certo de qualquer maneira. Todos nós temos um tempo neste mundo, e o dela será o que a vida destinar, assim como o meu e o de todos nós.” Ele ressaltou o desejo natural de que Preta viva por muitos anos, mas com a aceitação de que a vida seguirá seu curso. Preta Gil recentemente compartilhou que seu câncer voltou em quatro partes do corpo, e que a luta recomeçou.

Apesar disso, ela tem se mostrado forte, destacando o apoio incondicional de sua família, especialmente de seu pai, que sempre a incentivou a manter a calma e aceitar o processo. “Se for sua hora, aceite, mas continue lutando se ainda houver forças”, foi o conselho que Gilberto deu à filha durante um momento difícil no hospital.

MC Hariel e Gilberto Gil celebram encontro de gerações na inédita ‘A Dança’

Gilberto Gil, símbolo da MPB há muitas décadas e MC Hariel, referência do funk paulista atual, se unem para lançar o single A Dança. Dois homens notáveis unem gêneros musicais distintos num surpreendente encontro de gerações.

A Dança, lançada pela Warner Music, representa a terceira faixa prévia do álbum Funk Superação, previsto para ser lançado no fim deste mês.

Para além da música, A Dança simboliza uma conversa intensa entre Hariel e Gilberto Gil, em que ambos trocam suas visões e experiências de mundo, costuradas por versos profundos e uma melodia tocante, combinada à participação de um coral de crianças de comunidade, dando um toque de suavidade à canção, ao mesmo tempo em que fortalece sua mensagem.

“Gravar com Gil é um sonho que eu nunca imaginava, feliz demais por esse momento que vou guardar para sempre na minha memória”, declarou MC Hariel.

Funk Superação é o álbum acústico de MC Hariel. O projeto conta com 14 faixas e participações de grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, IZA e Péricles.