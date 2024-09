Marcos & Belutti lançam álbum ‘Lição de Casa’, ouça:

Marcos & Belutti lançaram na última semana um álbum especial de regravações de canções icônicas que moldaram o gênero do sertanejo e sempre serviram de inspiração para a dupla.

O projeto, chamado “Lição de Casa“, foi registrado no ano passado em São Paulo. Com tom aconchegante, trazendo voz, violão e sanfona, o trabalho destaca o talento vocal dos artistas. As dezoito faixas estão disponíveis desde a última quinta-feira em todas as plataformas de streaming.

O destaque do álbum vai para o single ‘Aguenta Coração‘, o clipe da música também foi lançado na última semana. A música foi composta por Ed Wilson, Paulo Sergio Kostenbader e Prentice.

Ouça o álbum ‘Lição de Casa’ no Spotify:

Veja o clipe de ‘Aguenta Coração’:

Marcos & Belutti lançam inédita com Nadson O Ferinha em comemoração aos 15 anos de carreira

Dando sequência ao projeto comemorativo dos 15 anos de carreira de Marcos & Belutti, a dupla apresentou em maio uma colaboração especial com o grande nome do piseiro, Nadson O Ferinha. A nova faixa, intitulada ‘Como Um Beijo’, foi todas as plataformas de áudio, somando-se às outras já divulgadas, que juntas ultrapassam 30,6 milhões de reproduções. O videoclipe, com versos inéditos de Áureo Adien, mistura o sertanejo tradicional com o toque envolvente do piseiro.

“Estamos muito felizes com o resultado desse projeto. Completar 15 anos de carreira é um marco, e ver as pessoas cantando nossas músicas é gratificante. As inéditas, que trazem uma mistura de ritmos, estão sendo muito bem recebidas”, comemorou Marcos.

“Só temos a agradecer a todos que nos acompanham. O resultado desse DVD de 15 anos foi planejado com muito cuidado, e tenho certeza que o público vai adorar nossa fusão com o piseiro de Nadson, assim como com o forró de Matheus Fernandes e o pagode de Kamisa 10”, acrescentou Belutti.

“Foi uma grande alegria participar deste DVD comemorativo dos 15 anos de uma das maiores duplas do Brasil. A mistura das nossas músicas funcionou muito bem, e acredito que a galera vai curtir demais”, afirmou Nadson.

As gravações do projeto “Marcos & Belutti – 15 Anos” ocorreram em novembro de 2023, no Vila JK, que é uma renomada casa de shows em São Paulo, em um evento exclusivo para familiares, amigos e alguns fãs da dupla. Com 18 faixas no total, o repertório incluiu grandes sucessos da carreira e músicas inéditas, com participações de destaque na cena musical.

Simone Mendes participou com sua voz poderosa em ‘Abandonado’, Matheus Fernandes agitou o público com ‘Casal de Solteiro’, já a banda Kamisa 10 trouxe a fusão do pagode com sertanejo em ‘Solteiro Amador’, e Nadson O Ferinha acrescentou o ritmo do arrocha em ‘Como Um Beijo’.

Para a superprodução, Marcos & Belutti contaram com uma equipe de peso, incluindo Ivan Moura, da GCA STUDIO, na direção do projeto, e Gabriel Pascoal na produção musical.

Relembre a trajetória da dupla Marcos&Belutti

Com 15 anos de trajetória, Marcos & Belutti acumulam projetos notáveis, importantes prêmios e indicações na categoria, além de hits marcantes como ‘Domingo de Manhã’ e ‘Aquele 1%’.

Os números conquistados pela dupla ao longo dos últimos anos impressionam: mais de 2 bilhões de visualizações em seus vídeos, mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, 7 milhões de fãs nas plataformas digitais e cerca de 10 milhões de ouvintes mensais nos serviços de streaming de música.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis