Shakira escreve carta aberta sobre seu acordo com a justiça espanhola - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Shakira publicou uma carta aberta abordando o acordo que fez com a Justiça espanhola após ser acusada de uma fraude tributária no valor de R$90 milhões, denúncia realizada em 2018. Em 2023, a cantora optou por pagar uma multa de R$43 milhões para encerrar o processo.

O texto de Shakira, que foi publicado com exclusividade pelo jornal “Le Monde”, traz detalhes sobre o processo e o motivo pelo qual a cantora optou por pagar a multa: “Em 2023 vivi rodeada de câmeras esperando ansiosamente para mostrar ao mundo o quanto estava quebrada. Ninguém perdeu nenhum detalhe: o julgamento, o divórcio,” desabafou a cantora.

“Foi um espetáculo muito interessante para ser deixado de lado. Mas o mais frustrante foi ver que uma instituição estatal parecia mais interessada em me queimar publicamente na fogueira do que em ouvir as minhas razões“, escreveu Shakira.

Shakira revelou ter sido vítima de machismo

A artista ainda relatou ter sido vítima de machismo por parte da agência tributária da Espanha e criticou a forma como as autoridades lidaram com o caso perante a mídia.

“Queriam fazer a opinião pública acreditar que não paguei os meus impostos, quando a verdade é que paguei muito mais do que devia. Quando realmente foi oportuno, me declarei residente fiscal espanhol e se se somarem todos os valores que paguei voluntariamente e as multas injustificadas, podem verificar que o Estado espanhol reteve uma soma superior a todos os meus rendimentos para aqueles anos,” revelou a cantora Shakira.

Shakira explicou que aceitou o acordo principalmente pensando em seus filhos, Milan e Sasha, frutos do relacionamento com Gerard Piqué. Os dois foram casados entre 2010 a 2022. Veja a cantora em um momento descontraído com os filhos:

“Quero deixar aos meus filhos o legado de uma mulher que explicou seus motivos com calma e no seu tempo, quando considerou necessário, e não quando foi obrigada a fazê-lo. Preciso que eles saibam que tomei as decisões que tomei para protegê-los, para estar ao lado deles e seguir em frente com minha vida. Não por covardia ou culpa“, afirmou a cantora.

“Quero que compreendam que o meu amor pela Espanha e pelos meus queridos amigos e familiares espanhóis ainda perdura, mas nem tudo é igual. Às vezes, o compromisso com a verdade é mais importante do que o próprio conforto. Se naquele momento tomei a decisão de fazer um pacto pelos meus filhos, neste momento tomo a decisão de falar, porque é o que a minha consciência me pede,” citou a cantora durante o texto.

Confira a carta completa divulgada pelo “Le Monde” neste link.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis