Maidê Mahl, atriz que interpretou Elke Maravilha em série da HBO, está desaparecida

A atriz Maidê Mahl, 31 anos, está desaparecida desde segunda-feira, 02 de setembro. Ela foi vista pela última vez em Moema, bairro nobre de São Paulo.

Geliane Maidê Mahl é natural da cidade de Venâncio Aires, localizada no interior do Rio Grande do Sul, a 130 km da capital, Porto Alegre. Seu nome de batismo é Geliane, mas ela escolheu usar o segundo nome, Maidê, como nome artístico.

A atriz atuou em séries para plataformas de streaming como Star+ e HBO. Em ‘O Rei da TV‘ (Star+), um drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Em ‘Vale dos Esquecidos‘ , da HBO, um thriller também do mesmo ano, ela deu vida à personagem Giovanna.

Além de atuar, Maidê é modelo. Em 2017, participou do reality show “Casa das Modelos” (RedeTV!) e já integrou o casting da Mega Model e da Mega Stage. No mesmo ano, a atriz estrelou a campanha da marca O Boticário no lançamento de uma nova linha de perfumes. Antes de seguir a carreira artística, ela cursava Agronomia na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina).

Desaparecimento de Maidê Mahl

A família e os amigos de Maidê registraram um boletim de ocorrência por desaparecimento na Delegacia de Desaparecidos de São Paulo. Até o momento, ela não foi localizada. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo ainda não divulgou novas informações sobre o caso.

A atriz desapareceu no bairro Moema e a família informou que ela foi vista pela última vez por volta das 15h30 do dia 2 de setembro. Na ocasião, ela usava uma calça xadrez, sobretudo bege, boina marrom e cachecol xadrex bege.

Atores compartilham informações por Maidê Mahl

Diversas personalidades estão ajudando a divulgar o caso nas redes sociais. Famosos como Camila Pitanga, Samara Felippo, Fernanda Paes Leme, Johnny Massaro, Maria Bopp e Leonardo Miggiorin, entre outros, compartilharam o cartaz com a foto de Maidê para ajudar a encontrar a atriz. Caso alguém tenha informações sobre seu paradeiro, pode contatar os números:

(11) 5576-4854 — CAISM

(11) 99689-8994 — Delegacia de Desaparecidos

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis