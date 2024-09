Musical faz releitura de obra do Monteiro Lobato

O Espaço Renato Russo recebe até amanhã o musical O Minotauro. A história é uma adaptação contemporânea e crítica da obra homônima do autor brasileiro Monteiro Lobato. A entrada é franca e o espetáculo é adaptado para pessoas com necessidades especiais.

Monteiro Lobato é conhecido como um dos maiores nomes da literatura infanto-juvenil brasileira. Entretanto, as novelas do autor carregam algumas crenças e pensamentos da época em que foram escritas, que, hoje, não são bem recebidas. A peça se propõe a uma releitura crítica, ao refletir, atualizar e contextualizar os textos do escritor para um novo público. A partir da pesquisa das obras do autor, o diretor Márcio Menezes quis adaptar a história para um público contemporâneo.

Encantado pela obra Minotauro, Márcio percebeu que a protagonista da narrativa mal aparecia na aventura. "Em 24 episódios, a Tia Anastácia é praticamente ausente. Uma mulher negra invisível na história. Quis dar visibilidade para ela." Com o ponto de partida definido, o diretor busca contar uma dramaturgia negra e feminista. Na adaptação, Anastácia tem uma participação consideravelmente maior do que na obra original.

O musical baseado nos poemas de Lobato é uma parceria com a atriz, dramaturga e poeta Cristiane Sobral. Com a visão de uma mulher negra na produção da peça, Márcio descreve a releitura como uma atualização e complemento à obra original, mas que contempla pautas atuais. "O ponto de equilíbrio entre as escritas de Monteiro Lobato e a representatividade da adaptação é explorada", afirma o diretor.

A ambientação no Sítio do Pica-Pau Amarelo revisita personagens consagrados da literatura do autor. A boneca de pano Emília e o Visconde de Sabugosa acompanham a aventura do espetáculo. Com músicas autorais feitas exclusivamente para a peça e recursos de audiovisual numa viagem do tempo, Tia Anastácia é revivida para dar um recado sobre a identidade da mulher negra no século 21.

Márcio busca promover um debate sobre a figura de Monteiro Lobato, considerada atualmente controversa e eugenista, mas que tem um legado enorme para a literatura brasileira. "Lobato tem uma personalidade cancelada, mas queremos dialogar com as obras maravilhosas do autor de forma atual, democrática acessível e observativa."

As sessões terão intérprete de libras e audiodescrição para promover a acessibilidade. Amanhã, o espetáculo será adaptado para pessoas com autismo. Crianças e adultos são convidados para viver essa aventura ao lado da galera do sítio mais famoso do Brasil.

*Estagiária sob supervisão de José Carlos Vieira

O Minotauro

Até amanhã, às 15h, no Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul), Sala Marco Antônio Guimarães. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos na bilheteria física do espaço com uma hora de antecedência de cada sessão.