Lady Gaga revela disco secreto e novo álbum de pop para fevereiro 2025

Prepare-se para uma dose dupla de Lady Gaga! A diva pop, que está arrasando na capa da Vogue de outubro, não só está se preparando para o lançamento de Coringa: Delírio a Dois, como também está nos deixando com o queixo caído com um novo disco de estúdio.

Sim, você leu corretamente: a maravilha pop está de volta com um projeto secreto e um álbum de pop, batizado como LG7, que promete ser um verdadeiro bafo!

Em uma entrevista reveladora, Gaga anunciou que o seu tão aguardado disco chegará às plataformas de streaming em fevereiro de 2025. E a contagem regressiva já começou, minha gente! A diva não para por aí; ela vai lançar o primeiro single ainda em outubro, então preparem-se para uma overdose de Gaga em breve.

Não é todo dia que a gente tem a chance de ver a rainha do pop se preparar para um comeback tão bombástico.

Lady Gaga: Novos projetos e casamento à vista

Enquanto nos prepararmos para o retorno de Gaga às paradas de sucesso, a estrela também está fazendo ondas no mundo pessoal. A diva revelou que está noiva de Michael Polansky, seu empresário, com quem se casará em breve.

O noivado, que rolou em abril, tem uma história de bastidor que é puro glamour: a sogra de Gaga foi a responsável por apresentar o casal. Segundo Gaga, sua mãe conheceu Polansky e declarou: “Eu acho que conheci seu marido”. Gaga, com seu jeitinho único, respondeu: “Não estou pronta para conhecer o meu marido”. Quem diria que a sogra seria a cupido da vez?

Além das novidades no amor e na música, Gaga também está brilhando nas telonas. O filme Coringa: Delírio a Dois teve sua pré-estreia ontem (4) em Veneza, durante o icônico festival de cinema. E, claro, a diva fez questão de causar com um vestido preto deslumbrante no red carpet. Se você não viu as fotos, é melhor dar uma olhada, porque o look dela está simplesmente de tirar o fôlego!

Portanto, fique de olho, porque Lady Gaga está prestes a dominar todas as áreas que se propõe a entrar. Entre o novo álbum de pop, o casamento à vista e as estreias cinematográficas, a rainha do pop está mostrando que, quando se trata de ser a estrela mais brilhante do firmamento, ela continua no topo do jogo.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis