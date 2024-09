Belo quase perdeu ‘Perfume’ por teimosia, entenda:

O cantor Belo, em entrevista a Billboard Brasil, admitiu que não queria cantar ‘Perfume’, um dos seus maiores sucessos por birra.

A música é uma das canções de Belo considerada um dos hinos do pagode, a música foi recentemente regravada pela cantora Ludmilla durante a gravação do Numanice#2. No entanto, por muito pouco, essa música quase ficou apenas como uma lembrança esquecida nos bastidores.

Nos números das plataformas de streaming, ‘Perfume‘ é a música de Belo mais ouvida no YouTube (com mais de 100 milhões de reproduções) e a segunda no Spotify, perdendo apenas para ‘Reinventar‘.

Em entrevista à Billboard Brasil, o compositor da música, Umberto Tavares, o produtor Wilson Rodrigues, conhecido como Prateado, e Belo contaram que concordavam que o principal culpado por toda essa história era o próprio cantor. “Eu não queria cantar de jeito nenhum, mas veja no que essa música se transformou hoje“, revelou o pagodeiro.

Conheça da história de Belo com a música ‘Perfume’

Voltando ao início dos anos 2000, Umberto, junto de seu parceiro Júlio Borges, estava criando um repertório para um amigo. Durante esse processo, compuseram ‘Perfume’. No entanto, esse amigo recusou a canção, que em sua versão original tinha apenas violão e voz. “Era algo meio Disney. Piano e voz, com o Júlio cantando na demo. Não tinha nada a ver com pagode,” disse Umberto à reportagem.

Em uma conversa despretensiosa de estúdio, Umberto mostrou a canção para Prateado, que acabara de produzir o primeiro álbum solo de Belo, “Desafio“. Prateado ficou encantado com a música e acreditava que ela se encaixaria perfeitamente na voz de Belo. No mesmo dia, levou a canção ao cantor, que, sem hesitar, respondeu: “Não, não gostei.”

Sem meias palavras, o dono de ‘Reinventar’ recusou a música. Mas, nos anos seguintes, Prateado não desistiu e continuou insistindo. Ele afirmava que tinha os arranjos perfeitos e que a canção era ideal para o pagodeiro.

“Todo álbum, DVD, qualquer projeto que o Belo ia gravar, eu falava dessa música. Uma vez ele disse: ‘Prateado, para de ser chato, já falei que não vou gravar. Não entendo essa sua obsessão’. Mas eu acreditava que um dia ele cederia – nem que fosse por insistência“, recordou o produtor Prateado.

Em 2008, durante a gravação do DVD ‘Pra Ver o Sol Brilhar’ no Rio de Janeiro, ‘Perfume’ finalmente entrou no repertório, mas estava entre as últimas canções. Contrariado, Belo fez sua parte – mas sem grande entusiasmo.

No fim da gravação, com a equipe reunida no camarim, o cantor abraçou seu amigo e disse: “Caramba, seu Wilson. Que DVD incrível.” Prateado, então, respondeu: “Sim, seu Marcelo. Ficou ótimo mesmo. Mas você precisa voltar ao palco e cantar ‘Perfume’ de novo. Já avisei a banda, está todo mundo pronto.“

“Por favor, Prateado. O público quase todo já foi embora, estou exausto. Gravo isso depois!“, argumentou o cantor, tentando convencê-lo, sem sucesso.

Mesmo assim, o pagodeiro retornou ao palco e, com a plateia praticamente vazia, cantou ‘Perfume’. No registro do DVD, ele aparece visivelmente desanimado. Naquele momento, grande parte das filmagens focou no palco, com Belo e sua banda. O público restante assistia em silêncio. Essa foi a primeira e única vez que Belo cantou ‘Perfume’ sem ter fãs na plateia gritando a letra do começo ao fim.

Veja ‘Perfume‘ no DVD ‘Para Ver o Sol Brilhar‘:

Belo estréia no cinema com “Caindo na Real” em outubro

Apesar da familiaridade de Belo com as câmeras em seus DVD’s, o pagodeiro se aventurará nos cinemas pela primeira vez. O cantor Belo interpretará um taxista, marido da nova monarca brasileira nas telonas. O filme “Caindo na Real” é uma comédia com toque político, que narra a trajetória de uma vendedora, conhecida como a “rainha da coxinha”, que inesperadamente se torna a rainha do Brasil. A atriz e humorista Evelyn Castro dará vida à protagonista, enquanto Belo assume o papel de seu par romântico.

Vale lembrar que o filme tem a produção da Elo Studios o roteiro do filme Bia Crespo e direção de André Pellenz (diretor de “Minha Mãe é Uma Peça”) e estréia nos cinemas brasileiros em 24 de outubro de 2024.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis