Sting lança nova música e forma novo trio: STING 3.0

Sting, o lendário ex-vocalista do The Police, está de volta com uma nova música, marcando sua primeira novidade desde o álbum de 2021, The Bridge.

A faixa, intitulada I Wrote Your Name (Upon My Heart), é uma celebração do blues, com uma batida inspirada no clássico de Bo Diddley de 1955, Bo Diddley Beat. Nesta nova canção, Sting não só canta, mas também brilha tocando baixo e guitarra, mostrando uma vez mais sua versatilidade musical.

A música conta com a colaboração de talentos excepcionais, incluindo Dominic Miller na guitarra, Chris Maas na bateria e Martin Kierszenbaum no órgão. Dominic Miller e Chris Maas foram recentemente anunciados como integrantes do novo trio de Sting, batizado de STING 3.0.

O trio estará em destaque no show da Radio 2 In The Park da BBC em Preston, Inglaterra, no dia 7 de setembro de 2024, prometendo uma performance memorável para os fãs.

Depois desse show, STING 3.0 dará início a uma aguardada turnê pela América do Norte, com apresentações marcadas para os dias 17 e 18 de setembro no Fillmore Theater, em Detroit, Michigan.

Chris Maas, conhecido por seu trabalho como baterista de turnê do Mumford & Sons, e Dominic Miller, colaborador de longa data de Sting e seu guitarrista de turnê, farão parte dessa nova fase musical. O trio está programado para apresentar tanto os maiores sucessos de Sting quanto novas músicas, oferecendo uma experiência incrível para os fãs em diversos locais.

Sting no topo da lista

Enquanto Sting celebra seu retorno, outro ícone da música, Billy Joel, revelou recentemente quais músicos ele gostaria de incluir em um supergrupo dos sonhos. Em uma entrevista com Howard Stern, Joel mencionou que seu supergrupo ideal incluiria Sting, Don Henley e, talvez, John Mayer.

O Piano Man elogiou o cantor de Shape of My Heart, o roqueiro dos Eagles e o astro de Half of My Heart como os músicos que ele recrutaria para formar a banda dos sonhos.

Joel refletiu sobre o que poderia ter sido se ele tivesse tido a oportunidade de se unir aos lendários The Travelling Wilburys, o supergrupo de roots rock que contava com Bob Dylan, Jeff Lynne, George Harrison, Roy Orbison e Tom Petty.

Apesar de sua admiração por essa formação icônica, Joel destacou que sua própria versão dos supergrupos, incluindo Sting, Don Henley e John Mayer, seria igualmente extraordinária. Quando questionado sobre a inclusão de Paul McCartney, Joel foi direto: “Ele estava no grupo dos super-est de todos os tempos. Não tenho coragem de fazer isso.”

Com Sting retornando ao cenário musical e Billy Joel sonhando com um supergrupo, o mundo da música está repleto de empolgantes novidades e colaborações que prometem manter os fãs animados e envolvidos. O que mais poderemos esperar dessas lendas da música? Só o tempo dirá!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis