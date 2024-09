Juliana Paes estreia na série “Vidas Bandidas” na Band

Na última quarta-feira, 4 de setembro, a Band anunciou uma nova parceria com a Disney que promete agitar sua programação de entretenimento. O acordo prevê a exibição de produções brasileiras do Disney+ no horário nobre da emissora, marcando um novo capítulo na colaboração entre as duas gigantes do entretenimento.

A primeira atração dessa parceria será a série Vidas Bandidas, que estreia no próximo dia 12 de setembro, às 22h45.

A série Vidas Bandidas promete ser um dos destaques da nova programação. Com um elenco estelar, incluindo Juliana Paes e Rodrigo Simas, a trama mergulha no universo do crime e das tensões familiares.

Juliana Paes, conhecida por seus papéis marcantes na televisão brasileira, assume o papel de Bruna, uma figura central na trama que é tanto sedutora quanto perigosa. Rodrigo Simas e Thomás Aquino completam o elenco principal como Serginho e Raimundo, dois criminosos que operam sob a liderança de Bruna. A série estreou no Disney+ em 21 de agosto e já está gerando expectativas entre os fãs.

Juliana Paes expansão da carreira

Essa nova parceria entre a Band e a Disney é um movimento estratégico para fortalecer a programação noturna da emissora. O contrato, que se estende até o final do ano, inclui não apenas a série Vidas Bandidas, mas também outras produções originais do Disney+.

A Band já possui um acordo semelhante com a Warner Bros Discovery, que lhe confere os direitos de exibição do programa Hora Max às sextas-feiras, aumentando ainda mais sua oferta de entretenimento.

Vidas Bandidas se destaca por sua abordagem intensa e envolvente, retratando a trajetória de dois criminosos que realizam assaltos a turistas no Rio de Janeiro sob o comando de Bruna.

No entanto, a série não se limita a simples aventuras criminosas; ela explora a complexidade dos relacionamentos e as repercussões de um assalto que dá errado, desencadeando uma série de vinganças e conflitos mortais.

Com essa nova adição ao seu portfólio, a Band reforça seu compromisso em oferecer conteúdos de alta qualidade e atraentes para seu público. A série promete conquistar a audiência com suas histórias intrigantes e personagens complexos, consolidando ainda mais a emissora como um dos principais canais de entretenimento da televisão brasileira.

A estreia de Vidas Bandidas marca o início de uma nova era para a Band, que está ansiosa para ver a recepção do público a esse novo e emocionante projeto em sua grade de programação.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis