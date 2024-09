Gael chama Evellin de ‘abusada’ e tensão aumenta no Estrela da Casa

O reality show Estrela da Casa foi palco de um novo capítulo de drama e confronto na quarta-feira, 4 de setembro. A tensão entre Evellin e Gael Vicci atingiu níveis máximos, e a rivalidade entre os dois não dá sinais de que vai esfriar tão cedo.

O clima pesado, com trocas de farpas e provocações, transformou a convivência na casa em um verdadeiro campo de batalha.

A confusão começou logo cedo, quando Gael decidiu fazer uma movimentação estratégica ao trocar o quarto azul pelo laranja. Essa mudança aparentemente inofensiva gerou um efeito dominó, provocando uma série de eventos que ampliaram a disputa entre ele e Evellin.

A troca de quarto não foi bem recebida por Evellin, que também estava interessada em mudar de cômodo e viu sua chance de se envolver na briga.

A tensão foi exacerbada quando Evellin encontrou Nick Cruz deitado na cama que considerava sua. Em tom provocador, ela comentou: “Essa cama ainda é minha.” Nick, com seu humor típico, respondeu que ela só dormiria lá quando ele permitisse, o que levou Evellin a desafiar a posse da cama. A situação foi um prato cheio para Gael, que entrou na conversa relembrando que a cama era originalmente dele.

Gael e Evellin muita treta

O clima esquentou ainda mais quando Evellin não perdeu a oportunidade de alfinetar Gael, com um comentário sarcástico: “Era, falou certo.” A troca de provocações continuou, com Evellin reafirmando seu direito de usar o quarto azul enquanto Gael não estivesse lá. A situação rapidamente se transformou em uma verdadeira batalha verbal.

Mas Gael, que estava claramente disposto a enfrentar Evellin, não deixou a provocação passar em branco. Ele disparou um comentário que deixou o clima ainda mais carregado: “Abusada.Ela está muito abusada.” Evellin, com sua característica atitude desafiadora, rebateu com uma resposta cortante: “Eu estou viva. Estou sendo uma pessoa viva, eu.” A discussão continuou a esquentar, com cada um tentando se impor diante do outro.

Para intensificar ainda mais o drama, Gael encerrou a discussão com uma declaração firme: “Tudo o que eu tinha para te falar, já falei mais cedo.”

Enquanto Gael tenta se manter firme em suas decisões, Evellin demonstra que não tem medo de enfrentar o cantor e defender suas vontades com garra e determinação.

O clima entre os dois promete continuar agitado, e o público pode esperar mais cenas de rivalidade enquanto a competição no “Estrela da Casa” avança.

O reality show está se mostrando um verdadeiro campo de batalha, com Evellin e Gael protagonizando momentos de tensão que garantem bons momentos de entretenimento. Com cada episódio, a disputa entre eles só aumenta, prometendo um drama irresistível para os telespectadores.

O reality show Estrela da Casa segue como uma fonte constante de intrigas e rivalidades, mantendo os espectadores grudados na tela e ansiosos pelo próximo capítulo dessa saga de conflitos e confrontos.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis