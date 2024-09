Lauren Paley canta tema do Titanic com seu cachorro e emociona no TikTok - (crédito: TMJBrazil)

Lauren Paley, conhecida por seus vídeos cantando embaixo da escada de seu apartamento, tornou-se famosa nos Estados Unidos, conquistando milhões de visualizações. Agora, além de ser criadora de conteúdo musical, ela também é mãe de Piper, uma menina de 2 anos, e compartilha atualizações sobre sua vida cotidiana e seus impressionantes vocais em sua conta no TikTok.

Em um vídeo recente, enquanto cantava a icônica melodia do filme “Titanic” (1997), ‘A Life So Changed‘ de James Horner seu cão pastor australiano resgatado, Oliver, de 8 anos, surpreendentemente se juntou a ela.

Paley contou à ao jornal Newsweek que descobriu a afinidade de Oliver pelo “Hino ao Mar“, composto por James Horner, quando cantou a música para sua filha e, para sua surpresa, Oliver “começou a uivar junto, como se conhecesse a canção a vida toda“, disse Lauren Paley.

No vídeo, compartilhado em 25 de agosto e já visualizado 16 milhões de vezes, com 2,5 milhões de curtidas, Lauren aparece vestida de branco, sentada ao lado de Oliver, enquanto canta o tema melancólico. O cão rapidamente se junta ao momento, uivando quase em sincronia com o tom da cantora. Um dos comentários brincou: “Imagine se ele fosse uma alma perdida do Titanic reencarnada no seu cachorro, e é por isso que ele está nos sentimentos.”

Outro internauta destacou: “Uivar é uma atividade de matilha. Seu cão te ama tanto que acha que vocês são uma matilha, por isso ele participa!“. Outra pessoa também disse: “Ok, mas por que o doguinho harmoniza tão bem?“.

Conheça a história de Oliver com Lauren Paley

Lauren Paley explicou que Oliver, inicialmente resgatado por sua mãe aos 5 meses de idade, estava em “um estado muito ruim” quando foi encontrado vagando por uma estrada. Ele provavelmente foi jogado para fora de um carro. Quando os pais de Paley se mudaram para sua casa em 2023, Oliver foi junto, tornando-se parte da família, que já incluía Flynn, outro pastor australiano de 4 anos.

“Oliver sempre foi muito vocal, uivando ao som das ambulâncias e sempre que ouvia alguém cantando. Aqui em casa, ninguém canta sozinho, porque ele sempre se junta“, disse Lauren Paley.

De acordo com a ASPCA, os cães uivam por vários motivos, desde atrair atenção até reagir a sons agudos. No caso de Oliver, seu desencadeador é o canto de Paley. Ela comentou: “Recentemente, pensei em nos filmar cantando um dueto, e a internet o ama completamente! Ele é um artista nato.“

O vídeo viralizou tanto que Paley foi contatada pelo programa America’s Got Talent, que convidou ela e Oliver para fazerem um teste como dupla, o que, segundo ela, “me fez rir muito“.

“Ele é um garoto muito engraçado e merece todo o amor e reconhecimento“, afirmou Lauren. Mesmo com a idade avançada e lutando contra a artrite, o que o impede de fazer longas caminhadas, ela encontra outras formas de passar o tempo com ele, como seus duetos. “Sinto que isso o ajuda a se sentir menos ‘deixado de lado’. Tem sido um momento especial de união para nós“, concluiu Paley.

