50 Cent fala sobre sua escolha de não se casar

O rapper 50 Cent afirmou que está satisfeito sozinho e não planeja se casar.

Na última quarta-feira (4), ele esteve no The Late Show with Stephen Colbert e falou sobre sua escolha de levar um estilo de vida celibatário e por que ele nunca foi casado.

“Escute, quando você se acalma, você pode se concentrar”, disse 50 Cent sobre seu atual status de livre de sexo. “Eu tenho sido bom comigo.”

“[Dinheiro é] quando as coisas começam a ficar complicadas, as coisas começam a ficar confusas”, explicou 50 Cent, “porque as pessoas entram por motivos diferentes”.

“Se você sai para um encontro, mas não tem interesse em nada, posso te ver agora. Eu disse: ‘Caramba, garota, você está bem, mas não tem nada acontecendo‘, continuou ele.

O vencedor do Grammy acrescentou que o desejo romântico “absolutamente” obscurece o julgamento da “maioria dos homens”, antes de discutir sua condição de solteiro.

“Estou seguro. Não sou um refém feliz. Estou aqui. Estou livre”, disse 50 Cent rindo. “Cometi alguns erros, mas não esse.”

Colbert admitiu que só quer ver 50 Cent encontrar o amor. “Eu também quero alguém que eu possa amar na minha vida, mas não agora. Estou bem.”, respondeu o artista de Candy Shop.

50 Cent gastou 24 milhões de dólares em honorários jurídicos ao longo de sua carreira

50 Cent esteve envolvido em uma série de problemas ao longo de sua carreira e os custos com advogados estão se acumulando. No podcast Million Dollaz Worth of Game no último domingo, 01, o líder da G-Unit revelou que gastou impressionantes 24 milhões de dólares apenas com honorários jurídicos durante sua trajetória, de acordo com suas estimativas.

“Gastei US$ 24 milhões na minha carreira até agora. Mal posso esperar para ficar rico”, ele comentou com ironia. “Só com advogados. Gastei US$ 24 milhões com honorários advocatícios.”, disse 50 Cent.

O rapper, ator, diretor, roteirista e empresário norte-americano explicou que, quando se frustra com uma situação, ele recorre a ações judiciais para complicar a vida dos adversários por “diversão”. “Quando eles me provocam, eu envio os malditos advogados”, disse ele.

50 Cent revelou que tem um consultor jurídico geral, mas não mantém um gerente com uma porcentagem de seu império, pois já conhece todos os aspectos do setor.

“Eu tenho um advogado geral. Não tenho um empresário”, continuou. “Por que eu preciso de alguém para me gerenciar? Já fiz todos os negócios umas 100 vezes que eu faria para mim como artista musical. Por que eu preciso que você faça isso? Todos eles querem uma porcentagem, e você quer uma porcentagem de mim? Você não construiu isso — eu construí,” disse 50 Cent.

O rapper também mencionou que planeja criar empresas de gestão para ajudar os artistas a navegar na indústria e aprender os truques do ofício com alguém de confiança.

“Eu até vou desenvolver empresas de gestão para ajudar o artista”, acrescentou 50 cent. “Eu vou dizer a ele o que fazer. Você sabe quem eles colocam como empresário? Alguém em quem eles confiam. Alguém que não vai roubar o seu dinheiro,” finalizou o cantor.

Assista: