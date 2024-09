Gil do Vigor ganha novo quadro na Globo e expande suas fronteiras - (crédito: TMJBrazil)

Gil do Vigor, o carismático economista que conquistou o Brasil com seu jeito irreverente e sincero, continua ampliando sua presença na Globo. Conhecido por seu papel de destaque no Mais Você com o quadro Tá Lascado, Gil não para de surpreender.

A partir do dia 22 de setembro, ele estreia um novo quadro no programa Pequenas Empresas Grandes Negócios, exibido nas manhãs de domingo. O novo projeto promete trazer uma perspectiva renovada sobre o universo das empresas familiares, um setor fundamental para a economia nacional.

No Pequenas Empresas Grandes Negócios, Gil do Vigor mergulhará no cotidiano de pequenas e médias empresas familiares, explorando suas histórias, desafios e contribuições para a economia brasileira.

O objetivo é destacar a importância desses negócios e mostrar como eles sustentam comunidades e geram empregos. “Eu sempre acreditei na força das pequenas empresas e agora tenho a chance de mostrar isso de perto. Quero levar para o público as histórias inspiradoras desses empreendedores que fazem a diferença no Brasil”, afirmou Gil, que está entusiasmado com o novo desafio.

Esse espaço no programa é uma extensão natural da popularidade crescente de Gil, que tem se firmado como uma figura querida e influente na televisão. Além disso, o novo projeto é uma oportunidade para o ex-BBB se conectar com seu público de uma forma mais íntima e significativa, explorando temas que são relevantes para muitos brasileiros.

Gil do Vigor com novos desafios

Recentemente, Gil do Vigor também renovou seu contrato com a Globo, sinalizando uma série de novos projetos e parcerias. O ex-BBB deixou a agência Mynd8, onde trabalhou nos últimos três anos, e agora está sendo representado diretamente pela emissora em seus contratos comerciais.

Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do seu talento e a confiança da Globo em sua capacidade de cativar o público.

Entretanto, a trajetória de Gil não está isenta de polêmicas. Recentemente, o ex-participante do Big Brother Brasil esteve no centro de uma controvérsia envolvendo sua participação na novela Família é Tudo, escrita por Daniel Ortiz.

O Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro (Sated-RJ) entrou na Justiça para impedir sua participação, levando a Globo a escalar a atriz Bia do Brás como substituta. Apesar dessa reviravolta, Gil continua firme em sua carreira, aproveitando as novas oportunidades que surgem e mantendo-se uma figura central na mídia brasileira.

Enquanto o novo quadro de Gil do Vigor no Pequenas Empresas Grandes Negócios se prepara para estrear, os fãs e telespectadores podem esperar mais do carisma e energia contagiante que o tornaram um dos nomes mais queridos da televisão.

Com seus projetos em expansão e uma presença cada vez mais marcante na mídia, Gil está provando que seu brilho vai muito além das câmeras, impactando positivamente a vida de muitos brasileiros e consolidando seu papel como um ícone da TV.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis