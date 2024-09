Álbum de Travis Scott estreia no topo da parada Top R&B/Hip-Hop da Billboard

Nesta quinta-feira (5), Travis Scott estreou no topo na parada de álbuns de R&B/Hip-Hop da Billboard com Days Before Rodeo.

A mixtape, que recebeu seu primeiro lançamento comercial e de streaming em seu 10º aniversário, abre com 361.000 unidades de álbum vendidas nos Estados Unidos. na semana de 23 a 29 de agosto, de acordo com Luminate.

De acordo com a Billboard, do total inicial de Days Before Rodeo, 331.000 unidades foram vendidas por meio de vendas de álbuns, dando à mixtape a melhor semana de vendas para qualquer título de R&B/hip-hop em mais de sete anos, desde Damn, de Kendrick Lamar vendeu 353.000 cópias em sua semana de estreia de 14 a 20 de abril de 2017.

As vendas foram auxiliadas por oito edições diferentes do álbum digital Days Before Rodeo, seis das quais foram vendidas exclusivamente através da loja virtual oficial de Scott. Além da versão padrão de 12 músicas, as sete variantes continham diversas faixas bônus, como faixas de estúdio inéditas e provocadas e remixes cortados e parafusados ??das músicas do álbum.

A atividade de streaming contribui com 30.000 unidades para a soma da primeira semana de Days Before Rodeo, o que representa 40,6 milhões de streams oficiais sob demanda das 12 músicas da edição de streaming do álbum.

Com Days Before Rodeo, Scott alcança seu quarto lugar consecutivo no topo das paradas no Top R&B/Hip-Hop Albums. A seqüência começou com Birds in the Trap Sing McKnight de 2016, líder de uma semana, e continuou com ASTROWORLD (cinco semanas, em 2018) e Utopia (sete semanas, em 2023). De suas cinco participações, apenas Rodeo perdeu o primeiro lugar, estreando e chegando ao segundo lugar em 2015.

Vale lembrar que Days Before Rodeo foi lançado pela primeira vez como uma mixtape gratuita em 18 de agosto de 2014 e o conjunto de 12 faixas recebeu seu primeiro lançamento comercial e oficial em streaming em 23 de agosto.

O álbum também está em primeiro lugar na parada Top Rap Albums, onde se torna o quinto campeão de Scott, sendo a totalidade de seus lançamentos nas paradas.

Travis Scott lança vídeo de ‘Drugs You Should Try It’

O rapper Travis Scott liberou o vídeo da faixa Drugs You Should Try It que é um dos favoritos dos fãs. A música finalmente ganhou um videoclipe oficial mais de uma década após seu lançamento original em 2014.

Segundo a Billboard, o clipe começa com uma homenagem a Virgil Abloh, que desenhou o letreiro de cowboy iluminado por neon que aparece no início. Scott começa a cair em uma piscina de desespero e permite que sua mente mergulhe nas profundezas de sua consciência.

Travis comemorou o 10º aniversário de Days Before Rodeo com um show em Atlanta na noite da última quinta-feira (22) antes da chegada do projeto ao streaming. Ele apresentei Drugs You Should Try It e quase todo o álbum. Quavo estava presente como convidado especial para Sloppy Toppy.

Vale destacar que uma versão digital deluxe exclusiva do álbum, com faixas bônus inéditas, está disponível na loja virtual do rapper.

Entre as versões que serão lançadas, estão: uma versão padrão de Days Before Rodeo e o disco de vinil.

Três variações de box sets, com lançamento previsto para 2 a 3 semanas após o lançamento do álbum em 23 de agosto, estão disponíveis para encomenda.

De acordo com a Billboard, o Box Set 1 inclui um LP de vinil Days Before Rodeo (capa 2), uma caixa postal com impressão personalizada e um moletom com capuz lavado com spray e detalhes de serigrafia; O Box Set 2 inclui o LP de vinil (capa padrão), uma caixa postal com impressão personalizada; uma camiseta de algodão bem lavada com detalhes em serigrafia; O Box Set 3 inclui um CD Days Before Rodeo, uma caixa postal com impressão personalizada e um chapéu personalizado com detalhes de bordado.

A lista de faixas de Days Before Rodeo incluía os singles de 2014 Don’t Play, com Big Sean e The 1975, e Mamacita, com Rich Homie Quan e Young Thug.