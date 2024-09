Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (7/9)

A REORIENTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA.

Data estelar: Sol e Saturno em oposição.

A consciência humana só se reorienta na direção do mundo espiritual e da hierarquia Divina por efeito de um ato de livre arbítrio, só então é reconhecida a verdadeira liberdade, porque sem essa opção livre a existência humana é determinada por esse moedor de almas que se chama destino, mediante o qual as causas determinam exatamente os efeitos, sem nenhuma margem de manobra.

Isso significa que o ser humano só é livre optando por ser livre, porque se não fizer opção nenhuma, a opção já foi tomada e seguirá, por inércia, pelo labirinto dos instintos e dos mais elementares impulsos, que nada têm de errado, mas que representam algo muito aquém do que nossa humanidade seria capaz de alcançar, caso se erguesse e reorientasse a consciência na direção do mundo espiritual e da hierarquia Divina.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tudo continua indo da melhor maneira possível, mas não do seu jeito, e sim do jeito que a vida dispõe, com seus inerentes mistérios. É hora de você se exercitar na entrega incondicional a esse mistério, que é a vida.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Enquanto a alegria não fizer parte de sua rotina, não haverá o bem viver que sua alma pretende. Não se trata de esforço contínuo e de persistência apenas, se trata de tomar tempo para garantir leveza e alegria também.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Afinal, as coisas acontecem da melhor maneira possível, mesmo que essa maneira contrarie suas expectativas. É que a vida será sempre maior do que a capacidade humana de a entender, e só nos resta nos entregar a ela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Saiba você que o futuro que nossa humanidade anda construindo é totalmente diferente de qualquer passado experimentado por nós, e isso torna muito difícil fazer qualquer tipo de previsão, seja essa pessoal ou mundial.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

É inevitável que tudo retorne ao lugar ordenado que sua alma pretende, mas acontece apenas que o tempo envolvido para isso talvez seja maior do que você tinha imaginado. Não importa, dê tempo ao tempo, isso sim.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O cenário que sua alma precisa administrar agora é muito mais amplo e impactante do que o imaginado, e isso pode provocar certa ansiedade e medo. Atravesse rapidamente essa barreira, você pode dar conta de tudo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

As dificuldades do caminho não são castigos que sua alma deva temer, são testes de resistência que você tem total capacidade de vencer, desde que os encare com aquele espírito infantil que brinca com tudo e com todos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

É necessário que os compromissos assumidos sejam cumpridos, não rigorosamente ou com desdém, mas com a alegria de quem reconhece que através desses compromissos todo mundo sairá beneficiado. O bem comum é superior.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Colocar seus desejos acima das necessidades é uma tentação na qual seria melhor sua alma não cair, porque dessa vez o bem comum deveria ser posto acima de quaisquer caprichos que pareçam urgentes de realizar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O cenário que sua alma compreende se amplia com novas informações, mas ainda há muita coisa que ficou pendente e que impede que você aproveite essa ampliação para aliviar todo o peso que sua alma carrega.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os apertos são apenas isso, apertos, e além disso são temporários, portanto, vale a pena fazer adequações que sirvam ao interesse de que esses apertos incomodem o menos possível. Depois será outra coisa.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Por mais difícil que seja tudo que anda acontecendo, você pediu progresso ao céu e o céu responde da forma com que lhe é habitual, oferecendo a você a oportunidade de se abrir caminho com suas próprias forças.