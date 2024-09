Katy Perry fala sobre trabalhar com Dr. Luke no álbum ‘143’ - (crédito: TMJBrazil)

Na última quarta-feira (4), Katy Perry respondeu às críticas sobre trabalhar com Lukasz Gottwald, o Dr. Luke em seu novo álbum 143.

Em entrevista ao Call Her Daddy divulgada na última quarta-feira (4), a estrela pop afirmou que o produtor, que trabalhou em alguns de seus maiores sucessos como I Kissed a Girl, California Gurls e Teenage Dream.

“Eu entendo que isso gerou muitas conversas e ele foi um dos muitos colaboradores com quem trabalhei. Mas a realidade é que vem de mim”, disse ela sobre o Dr. Luke. “A verdade é que escrevi essas músicas a partir da experiência de toda a minha vida passando por essa metamorfose, e ele foi uma das pessoas que ajudou facilitar tudo isso. Um dos escritores, um dos produtores. Estou falando por experiência própria.”, concluiu.

De acordo com a People, a artista também citou o single “empoderador” de seu novo álbum.

“Quando falo sobre ‘Woman’s World’, falo sobre me sentir tão fortalecida agora, como mãe, como mulher, dando à luz, criando vida, criando outro conjunto de órgãos. Cérebro! Um coração! Eu criei um coração inteiro! E eu fiz isso e ainda estou fazendo isso”, disse.

“Ainda sou matriarca e me sinto realmente enraizada nisso, é daí que estou falando. Então criei tudo isso com vários colaboradores diferentes, pessoas com quem já colaborei no passado, da era Teenage Dream. Tudo isso.”, continuou.

Vale lembrar que em julho, ela anunciou nas redes sociais que seu sexto álbum de estúdio, 143, seria lançado no dia 20 setembro

Um comunicado de imprensa descreveu o próximo projeto como um “retorno sexy e destemido à boa forma” para o artista.

“Eu me propus a criar um álbum dance-pop ousado, exuberante e comemorativo, com a simbólica expressão numérica do amor como uma mensagem central”, afirmou.

Vale destacar que Katy Perry será a atração principal do Rock in Rio, no dia do lançamento do álbum, marcando sua primeira apresentação no festival do Rio de Janeiro desde 2015.

Katy Perry: single ‘Woman’s World’ ganha compacto em vinil laranja

No dia 11 de julho deste ano, a popstar Katy Perry lançou o single Woman’s World em todas as plataformas digitais como parte integrante de seu inédito álbum 143, que está programado para ser lançado no dia 20 de setembro deste ano pela Universal Music, via Capitol Records.

Agora Woman’s World ganha uma edição em vinil compacto de cor laranja que já está disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 149,90.

143 é o sétimo álbum de estúdio de Katy Perry e seu título se refere ao que a artista considera um “numero de anjo”. O conteúdo deste trabalho promete ser de uma “festa dançante”, sob as mãos dos produtores Max Martin, Dr. Luke, Stargate, além de novos colaboradores como Rocco Did It Again! e Vaughn Oliver.