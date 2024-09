Como família de Preta Gil reagiu sobre retorno do câncer - (crédito: TMJBrazil)

A recente recidiva do câncer de Preta Gil trouxe um novo desafio para a cantora e sua família. O câncer, que se espalhou para quatro regiões diferentes, fez com que sua irmã, Bela Gil, ficasse desolada ao receber a notícia. Em um momento de forte emoção, Bela revelou no programa Saia Justa, como a atitude positiva de Preta ajudou a acalmá-la.

De acordo com Bela, Preta, mesmo diante da adversidade, demonstrou uma força impressionante. “Ela estava me ligando por vídeo, e eu estranhei. Atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso, e eu desabei, chorei. Fiquei muito desamparada e chocada, e ela com aquela força, dizendo: ‘Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem!’ Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante”, contou Bela.

A presença de Preta e seu pai, Gilberto Gil, tocando violão e mostrando serenidade em um vídeo compartilhado por Flora Gil, mãe de Bela, também impressionou os internautas. O registro, exibido no Saia Justa, ressaltou a paz que Preta mantém apesar das dificuldades.

“Esses momentos são muito especiais, com o papai tocando assim, em casa. E a Preta é uma mulher muito forte de muita fé. Está sempre com a mamãe Oxum ao lado, Nossa Senhora, e eu não tenho dúvida de que ela usa deste amparo para atravessar este momento de turbulência”, afirmou Bela.

Preta Gil revelou a recidiva do câncer ao público no último dia 22 de agosto. Após ter sido liberada pelos médicos após um tratamento longo, a cantora descobriu que o câncer havia se espalhado para dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo na ureter. Ela já iniciou o tratamento de quimioterapia, completando o primeiro ciclo.

O que Gilberto Gil pensa sobre estado de saúde de Preta

Gilberto Gil comentou recentemente sobre a luta da filha, Preta Gil, contra o câncer, durante o lançamento do livro Meu lance é poesia. Ao conversar com o colunista Marcos Bulques, Gilberto expressou seu profundo amor e confiança no tratamento da filha, afirmando que o apoio familiar é essencial nesse momento desafiador.

“O amor é genético, compulsório, mas também é um sentimento que teríamos por qualquer ser humano nessa condição. No caso dela, sendo minha filha, é ainda mais intenso”, disse o cantor. Demonstrando otimismo, Gilberto afirmou que está confiante no tratamento.

“Dará tudo certo de qualquer maneira. Todos nós temos um tempo neste mundo, e o dela será o que a vida destinar, assim como o meu e o de todos nós.” Ele ressaltou o desejo natural de que Preta viva por muitos anos, mas com a aceitação de que a vida seguirá seu curso. Preta Gil recentemente compartilhou que seu câncer voltou em quatro partes do corpo, e que a luta recomeçou.

Apesar disso, ela tem se mostrado forte, destacando o apoio incondicional de sua família, especialmente de seu pai, que sempre a incentivou a manter a calma e aceitar o processo. “Se for sua hora, aceite, mas continue lutando se ainda houver forças”, foi o conselho que Gilberto deu à filha durante um momento difícil no hospital.