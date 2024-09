Lady Gaga se emociona ao falar sobre Taylor Swift e Kesha

A cantora Lady Gaga se emocionou ao falar de Taylor Swift, Kesha, Charli XCX, Chappell Roan e Billie Eilish.

Nesta quinta-feira (5), foi divulgada a entrevista para a capa da Vogue, a superestrela se emocionou ao falar sobre as cantoras e compositoras. “Quer dizer, eu realmente as amo”, disse ela à publicação, com os olhos marejados de lágrimas. “Eu entro na internet e tipo, choro. E eu também amo Taylor Swift. E Kesha. Eu assisto tudo e penso: Sim. Vá! Apenas vá”

“Não estou apenas torcendo por elas, quero que saibam que meu coração está com elas. E quero que todas se sintam realmente felizes.”, acrescentou.

A entrevista foi publicada enquanto Lady Gaga está ocupada promovendo o filme Coringa: Folia a Dois no Festival Internacional de Cinema de Veneza. Ela citou Chappell Roan, dizendo a um fã que ela é uma “grande” fã da cantora de Hot to Go! enquanto dava autógrafos.

Segundo a Billboard, a vencedora do Oscar também se prepara para lançar seu sétimo álbum de estúdio, que ela confirmou à Vogue que chegará em fevereiro. Ela também disse que seu noivo Michael Polansky foi quem a incentivou a se reconectar com suas raízes pop no projeto, além de confirmar que ela e o empresário ficaram noivos em abril, após um dia de escalada.

“Minha mãe o conheceu [primeiro] e me disse: ‘Acho que acabei de conhecer seu marido’”, lembrou Gaga. “E eu disse: ‘Não estou pronta para conhecer meu marido!’ Eu nunca poderia imaginar que minha mãe… encontrou a pessoa mais perfeita para mim?”

Lady Gaga confirma lançamento de novo single para outubro

A cantora Lady Gaga mesmo estando com a agenda lotada no momento, fez questão de atualizar os fãs de seus próximos compromissos.

Na última terça-feira (3), ela fez uma postagem nas redes sociais contando o que virá até outubro, incluindo estreias e coletivas de imprensa do filme Coringa: Folia a Dois.

A estrela também revelou que os fãs que aguardam seu sétimo álbum de estúdio não terão que esperar muito mais. Seguindo uma nota informando a data de estreia do novo filme em 4 de outubro, a programação de Gaga terminou com uma frase que dizia: “XX de outubro: primeiro single do LG7”.

A confirmação chega em meio a uma série de dicas da estrela pop sobre seu novo álbum. No final do filme-concerto Gaga Chromatica Ball, Gaga revelou pela primeira vez a existência do novo disco, com as palavras “LG7 GAGA RETURNS” piscando na tela. Então, após sua apresentação na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris de 2024, a estrela saiu às ruas em frente ao seu hotel para apresentar aos fãs ansiosos dois pequenos trechos de novas músicas do projeto.

Vale lembrar que os fãs tiveram um primeiro vislumbre de como seria a nova música de seu álbum com Die With a Smile, a colaboração da cantora com Bruno Mars.