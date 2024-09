Kelly Clarkson esquece data de sua vitória no American Idol

O dia 4 de setembro é uma data muito importante para Kelly Clarkson, mas com sua agenda lotada, quase passou em branco. Na última quarta-feira (4), a cantora postou um vídeo em suas redes sociais.

A cantora de Miss Independent, de 42 anos, venceu a temporada de estreia do reality show American Idol há 22 anos, no dia 4 de setembro, fato do qual ela foi lembrada por um funcionário chamado Andy, do The Kelly Clarkson Show.

“Ei, Kel, é 4 de setembro”, disse seu colega no vídeo.

“É 4 de setembro”, respondeu o vencedor do Grammy com indiferença.

“Neste dia, 22 anos atrás…” Andy continuou, antes de Clarkson dar gargalhadas.

“Oh meu Deus”, disse ela. “Quando você disse aquela data, fiquei nervosa, tipo, ‘Perdi um aniversário?’ Eu Perdi. 22 anos desde que ganhei o American Idol”, refletiu. “Quer saber? E estou de volta à TV. Quem poderia imaginar?”

“Eu nem percebi que dia era. Estou preocupada com o primeiro dia de aula dos meus filhos, que é amanhã”, revelou.

Vale lembrar que Kelly refletiu anteriormente sobre sua vitória no American Idol na marco comemoração do 20º aniversário em 2022, escrevendo no Instagram que a vitória “mudou para sempre o curso da minha vida”.

“Aquele momento foi a porta que abriu tantos acessos e oportunidades, e parcerias criativas que ficarei grata por todos os meus dias. A família e as amizades que criei ao longo destes 20 anos na música e na televisão não têm preço para mim.”, afirmou.

“Só fazemos tantas viagens ao redor do sol e, embora eu esteja orgulhosa e me sinta abundantemente abençoada pelos sucessos e fracassos com os quais aprendi, estou muito orgulhoso e grato pelos amigos que se tornaram uma família e por seus braços que me abraçaram quando precisei e seus corações que me ouviram quando me senti perdida.”, acrescentou.

“Sem eles eu não estaria onde estou. Provavelmente nem estaria aqui”, disse ela na época.

Kelly Clarkson faz cover de ‘Used To Be Young’, de Miley Cyrus

A cantora Kelly Clarkson voltou com o seu talk show na TV americana e aproveitou pra cantar um cover de Miley Cyrus.

O quadro Kellyoke conta com interpretações marcantes de sucessos de outros artistas. A faixa escolhida para o recente episódio foi Used To Be Young, de Miley Cyrus.

Vale lembrar que a cantora possui um EP com seis covers disponíveis nas plataformas digitais.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Kelly Clarkson Show (@kellyclarksonshow)