Linkin Park: Novos integrantes, álbum e turnê!

A americanaé vocalista conhecida por sua voz na banda de rock alternativo. Nascida em Los Angeles, Emily iniciou na música aos 11 anos de idade. Aos 15, decidiu se dedicar inteiramente ao canto, composição e instrumentação, optando por abandonar o colégio para seguir sua paixão musical.

Em 2002, Emily fundou a Epiphany, que mais tarde se transformou na banda Dead Sara. Desde então, o grupo lançou quatro álbuns e três EPs, com faixas notáveis como ‘Weatherman’, ‘Mona Lisa’, ‘Heroes’ e uma versão de ‘Heart-Shaped Box’, do Nirvana. Como a interpretação de Emily fez sucesso, levou a cantora a uma colaboração com Courtney Love, viúva de Kurt Cobain, além de um convite para Emily cantar ao lado de Courtney no álbum Nobody’s Daughter, do Hole.

Emily também teve a oportunidade de se apresentar com artistas renomados, como Beck, Demi Lovato e The Offspring.

Na entrevista a Billboard, a americana falou sobre a relação com o Linkin Park na sua infância: “Eu estava em uma banda quando [Hybrid Theory] foi lançado. “One Step Closer” era a música para mim, e eu estava tipo, “Puta merda, é isso que eu quero fazer. Como cantor, eu quero poder gritar.” Aquele álbum era tudo — eu o ouvi um trilhão de vezes. Eu patinava com ele. Eu fazia mosh com ele,” revelou a cantora.

O também americano, Colin Brittain, cujo verdadeiro nome é Colin Cunningham, nasceu em Nashville, Tennessee. O baterista também é produtor e compositor. Ele tem vínculo com a Warner Chappel Music. Colin já trabalhou com bandas como Papa Roach, Hands Like Houses, Basement, Dashboard Confessional, 5 Seconds of Summer, Miyavi e One Ok Rock.

Colin também já tocou no grupo musical ‘Oh No Fiasco’ e gravou o EP No One’s Gotta Know em 2013. Além disso, contribuiu com guitarras no The Days / Nights EP (2014) do DJ sueco Avicii. O Linkin Park será seu primeiro projeto em tempo integral após mais de uma década.