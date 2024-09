Megan Thee Stallion e 2 Chainz homenageiam Rich Homie Quan

Megan Thee Stallion e 2 Chainz lideraram as homenagens ao rapper Rich Homie Quan, que faleceu nesta quinta-feira, 05. De acordo com o site TMZ, o rapper, cujo nome é Dequantes Devontay Lamar, foi encontrado sem vida em sua residência em Atlanta, Geórgia. Ele tinha 34 anos, e a causa da morte ainda não foi divulgada.

A notícia da sua morte chocou a comunidade do hip-hop, levando Megan Thee Stallion a compartilhar uma foto de Quan em seu Instagram Stories, acompanhada da legenda: “Descanse em paz, uma das melhores.”

2 Chainz também prestou homenagem através do Instagram, recordando Quan, com quem colaborou no segundo álbum de estúdio, BOATS II: Me Time. “Caramba, irmãozinho, nós acabamos de falar sobre gravar um vídeo, uma oração especial para você e sua família, e reze por todos que estejam lidando com algo. Minhas condolências, bru (sic),” ele escreveu.

Veja as homenagens:

O cantor Jacquees se juntou às tributações, chamando Quan de “lenda” e expressando seu amor eterno no X: “Descanse em paz, meu irmão Rich Homie Quan. Eu te amo para sempre. #Richgang.”

Quavo, do Migos, compartilhou uma foto ao lado de Quan e outros artistas, refletindo: “Que Deus esteja conosco, nunca imaginamos que isso faria parte da nossa jornada,” disse o rapper sobre Rich Homie Quan.

O engenheiro de mixagem Alex Tumay descreveu Quan como “um dos maiores compositores de uma era,” lembrando-o como “uma das pessoas mais legais com quem já trabalhei” e destacando as memoráveis sessões com (Young) Thug e Quan durante a era das gangues ricas. Tumay expressou seu pesar: “Estou absolutamente de coração partido com a notícia. RIP Quan. Ouça Up Up and Away o dia todo.“

Rapper Rich Homie Quan morre aos 34 anos

Rich Homie Quan, rapper de Atlanta que conquistou discos de platina e marcou a cena musical com seus hits, morreu nesta quinta-feira, 05, em sua residência. A confirmação da morte veio através do site TMZ, que recebeu informações de familiares e representantes do necrotério do Condado de Fulton.

O rapper, cujo nome verdadeiro era Dequantes Lamar, era reconhecido no mundo do hip hop desde sua estreia em 2013 com o sucesso da música ‘Type of Way’, na época, a música chegou a alcançar a posição 50 na Billboard Hot 100. Outros hits do rapper fizeram sucesso, que são: ‘Flex (Ooh, Ooh, Ooh)’ e ‘Ride Out’, que consolidaram sua posição como um dos artistas mais influentes de sua geração.

Rich Homie Quan também fez parte do renomado projeto da Cash Money Records, “Rich Gang“, ao lado de Young Thug, e também colaborou com diversos artistas de destaque no hip hop, como 2 Chainz e Jacquees, demonstrando sua versatilidade e influência na cena musical.

Fernanda Frühauf – Supervisionada por Marcelo de Assis