Marcos almeida leva show da nova turnê ao Teatro dos Bancários

O cantor e compositor mineiro Marcos Almeida chega em Brasília em outubro para um grande show no Teatro dos Bancários, com parte da turnê Marcos Almeida Tour 2024. No formato one-man-band, o artista apresenta releituras de hinos populares que tomou para si e faixas inéditas do seu novo álbum, inspiradas no mundo náutico e nas experiências de um mineiro que mora na beira da praia, no Espírito Santo.

Seus mais conhecidos sucessos, como Sê Valente e Vem me socorrer, também fazem parte do espetáculo, que carrega o cheiro do mar, o sol e a brisa da música brasileira tecida na esperança. “A nova turnê embala e une todos os projetos que venho trabalhando nos últimos tempos. Quero juntar minhas criações artísticas, releituras e novas composições, representando esse momento especial da minha carreira”, pontua o músico.

Sobre o single “Procura”

O movimento da busca, o sentimento da ausência e a comoção final do encontro se amarram na trama melódica de Procura, música composta e cantada por Marcos Almeida. A faixa é uma das 12 que estruturam o álbum Calado, com previsão de lançamento até o fim deste ano.

Em junho, Marcos Almeida já havia lançado Porão, o primeiro single do novo trabalho – antecipando temas como segredos não revelados e a profundidade para além da superfície tocada. Agora, em Procura, o artista volta seu olhar para uma insatisfação humana potencializada pelos meios digitais.

“Essa música nasce da constatação de que, parece que a gente está sempre procurando por alguma coisa ou por alguém, e que o objeto da busca não está exatamente onde estamos procurando. Essa música nasceu da própria insatisfação com a internet, de ficar rolando o feed do Instagram e ficar procurando alguma coisa”, revela Marcos.

Foi dessa experiência banal com a plataforma, conta ele, que veio a inspiração para a frase que abre a canção: “Quem você procura não está aqui”.

“A frase inicial era ‘o que você procura não está aqui’. Era um que no lugar de quem. Mas aí fui meditando melhor e descobri que essa busca não é por um objeto. É por uma pessoa. A estrutura da música foi modelada para ser uma conversa entre duas pessoas. Quem prestar atenção na letra vai descobrir uma grande surpresa no jogo de palavras, ao fim da canção”, pontua.

A faixa chega junto com um videoclipe contemplativo e emocionante dirigido por Renan Benedito, que teve êxito em capturar de forma deslumbrante tanto a atmosfera quanto a narrativa da música.

“O clipe foi inspirado na busca interior e na conexão com a própria identidade, algo que muitas vezes perdemos ao buscar fora de nós mesmos. A representação das duas figuras no clipe, inicialmente desconectadas, reflete esse processo de reencontro pessoal, culminando em um momento de amizade e plenitude. A ambientação na natureza, especialmente na viração do dia, simboliza esse encontro ancestral e espiritual, remetendo à presença divina. Quando a gente se encontra, a gente encontra o outro. É um clipe sobre identidade”, explica o diretor.

Os assombros com Procura avançam para além da composição poética. Em um trabalho técnico minucioso, pensado ao lado do produtor Wanderson Lopez, Marcos Almeida guardou brindes experimentais para serem apreciados pelo ouvinte.

“A gente trabalhou bastante no processo de produção de mix e master dessa música. Tem uns graves no meio que a pessoa só vai conseguir ouvir se tiver com um fone. A canção ‘Procura’ funciona em diversos suportes, no celular, no carro, no fone. A ideia era criar experiências auditivas, sonoras, bem específicas para cada equipamento”, explica.

Na nova canção, além dos vocais, Marcos Almeida usa suas habilidades de multi-instrumentista para assumir o violão nylon, o baixo e o teclado. Wanderson Lopez ficou encarregado da captação, dos arranjos e das guitarras. Gabriel Santos Rocha assina a bateria e Matheus Du Valle, o piano. A edição, o mix e master são de Jordan Macedo.

Antes mesmo do lançamento nas plataformas de áudio, Marcos Almeida já incluiu Procura no repertório dos últimos shows. Nas tradicionais rodas de conversa que promove após as apresentações, ele tem recebido ótimos retornos dos ouvintes. “Essa canção me traz paz de espírito”, disse um deles.

“Todo mundo tem superfície e profundidade”, diz Marcos Almeida sobre novo single

“Todo mundo tem superfície e profundidade. Essa música toca o nosso profundo, o nosso âmago”, completou outro. “Como na partida para uma viagem longa, você deixa alguém por um tempo, mas com a expectativa de reencontrá-la”, analisou um terceiro.

Em 2025, o cantor mineiro completa dez anos de carreira solo. Sem contar as composições do novo disco, coleciona mais de 50 músicas autorais, além de outros números robustos: são mais 90 shows nos principais teatros do país, com mais de 45 mil ingressos vendidos.

Marcos Almeida está presente também no Spotify, com uma legião de mais de 165 mil ouvintes mensais. Seu canal no YouTube já passa de 225 mil inscritos e seus vídeos, somados, romperam a marca de 74 milhões de visualizações.

Ele também reúne experiências internacionais, tocando em palcos da Alemanha, Portugal, Holanda, Bélgica e Inglaterra.

Marcos Almeida no Teatro dos Bancários

Endereço: EQS 314/315, Bloco A

Sábado, 12 de outubro, às 20h.

Ingressos a partir de R$ 65,00 à venda pelo site Sympla.

Classificação livre.

Crianças até 2 anos não pagam desde que fiquem sentadas no colo de um adulto.

Crianças até 10 anos pagam meia-entrada.